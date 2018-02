Hlavnímu „ruskému hackerovi“, kterého zadrželi v Česku, ukradli Mercedes

Policie zadržela zloděje auta Mercedes-Benz, který stál asi dva miliony Kč. Majitelem auta, které ukradli na konci minulého roku, je Jevgenij Nikulin. Americké úřady podezírají muže z nabourání se do LinkedIn a Dropbox a také z útoků na servery demokratické strany. Hrozí mu více než 50 let vezení.

Telegramový kanál Mash sdělil, že se doposud auto Mercedes-Benz AMG GLE 63 nepodařilo vrátit, i když policie zločince dopadla.

Americká vláda podezírá Rusa z nabourání se do systému LinkedIn, Dropbox a Formspring. Autoři kanálu informují, že Češi vybírají, kam Nikulina vyhostit — do USA nebo Ruska, hrozí mu 54 let vězení.

Podle bývalého mluvčího Bílého domu Joshe Earnesta zadržení Nikulina v Praze je častí tajného vyšetřování kybernetických útoků na servery demokratické strany, které vede Ministerstvo spravedlnosti USA a FBI.