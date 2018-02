Komunisté ve vládě Andreje Babiše?

Prezident prohlašoval, že v podstatě připouští účast komunistů v sestavě vlády. V případě, že komunistická frakce podpoří ve sněmovně vládu Andreje Babiše, budou se komunisté, vyzývající provést referendum o výstupu z NATO, ucházet o místa na ministerstvech?

Prezident Zeman poprvé vystoupí na sjezdu KSČM, co to má znamenat? Otázka rádia Sputnik místopředsedovi strany Josefu Skálovi.

Skála: Já si myslím, že hlavní zpráva, kterou to vysílá, je jasná. Pan prezident tím dává zřetelně najevo, že považuje Komunistickou stranu Čech a Moravy za naprosto legitimní součást demokratického spektra české politiky. A to je moc dobře, protože víte, že jsou u nás i síly, které čím více v politice prohrávají, čím více je voliči odmítají, čím více jim hrozí, že ani neprojdou do parlamentu, tím více se snaží šířit trapný blud, že my komunisté jsme jakýmisi extrémisty a častují nás i jinými triviálními slovy, na které nemají nárok. Jestliže hlava národa řekla, že přijde na váš sjezd a pozdraví ho, pak tím dává jasně najevo, co si o nich myslí.

Miloš Zeman pozvání přijal v čase, kdy se Andrej Babiš snaží vyjednat podporu pro svoji vládu. Myslíte si, že to může být takové poděkování za vstřícný přístup komunistů k hnutí ANO?

Já si myslím, že máte pravdu. Ano, prezident tím samozřejmě dává najevo i to, že oceňuje náš konstruktivní přístup k tomu, aby v České republice byla co možná nejdříve sestavena funkční vláda. A tedy i naši snahu nedopustit, aby došlo na pokusy několika pravicových stran, které chtějí v zemi udržovat bezvládí a blokovat řešení těch otázek, které nesnesou odkladu. Já si myslím, že máte pravdu, že prezident dal jasně najevo i to, co právě říkám. Netvrdím, že to musí být zrovna vztah k samotnému hnutí ANO. Je to vztah k aktuální a akutní potřebě postupovat demokraticky a nechat vítěze voleb, který vyhrál velice přesvědčivě, aby vládu sestavil. A umožnit této vládě, aby se ujala správy země.

Komunisté podpoří hnutí ANO při hlasování o důvěře vládě?

To bude přirozeně záviset na tom, nakolik vítězné hnutí ANO přistoupí na určité a konkrétní náměty a požadavky, které vznášíme v jednání s jejich experty a vedením. Zdá se, že zatím ta jednání probíhají docela slibně, a pokud ANO projeví tuto vstřícnost v míře, která bude srozumitelná levicové české veřejnosti a získá porozumění a podporu, v tom případě nemáme důvod, abychom minimálně neprojevili tolerantnost vzniku vlády vedené prostě hnutím ANO.

Pokud komunisté podpoří vládu, je zřejmé, že to neudělají zadarmo. Navíc prezident Zeman jednou již řekl, že nevylučuje účast komunistů ve vládě. Máte představu, jak by to mělo vypadat, na jakých ministerských pozicích vás můžeme čekat?

To je nový prvek, zatím jsme říkali, že do vlády přímo jít nechceme, protože v některých otázkách typu členství v NATO a některých dalších jsou rozdíly v programu hnutí ANO a naším programem velice zásadní. Pokud by taková varianta měla přijít, pak by ANO muselo do jisté míry překročit svůj stín, což se domnívám, že se zřejmě nestane. I když v politice nikdy neříkej nikdy. Říkám, že by to záleželo na konkrétním posunu v pozicích vítěze voleb. Zatím jsem takový posun nezaznamenal, ale třeba by k tomu došlo. Pokud ano, tak si dokážu představit i takový zvrat, ale zatím jsem takové stanovisko u pana Babiše a jeho kolegů nezaznamenal.

V posledních parlamentních volbách Komunistická strana získala necelých 8 % hlasů. Myslíte si, že komunisté mají větší potenciál?

Nepochybně. Několikanásobně větší.

A co by měla strana udělat, aby znovu získala hlasy voličů, kteří pro ni hlasovali vždycky?

Ve volbách, což píší pravicová média, vyhrály protestní hlasy, bylo jich kolem 60 %. K volbám zhruba 40 % těch, kterým už bylo 18, a mají právo volit, ani nechodí. A to je také z velké části výraz kritického protestního vztahu k dnešnímu dění. To je velké hřiště, jehož značnou část můžeme získat my, pokud se opět staneme mluvčím kritických nálad a budeme mnohem zřetelněji vyjadřovat radikální stanoviska k tomu, co je třeba řešit. Právě o tom, jak se k této veliké výzvě postavíme, bude náš sjezd 21. dubna tohoto roku. Chci věřit, že většinový názor komunistů, že touto cestou je třeba vyrazit mnohem realističtěji, na sjezdu vyhraje.

Česko si v těchto dnech připomíná kulaté výročí únoru 1948, kdy KSČ na 40 let převzala moc v zemi. Jak hodnotíte tuto událost s odstupem 70 let, když říkáte, že dnes jsou komunisté součástí českého demokratického spektra?

© AP Photo/ Petr David Josek Babiš se bude o spolupráci s StB soudit celý život

Únor 1948 vyvrátil dva velké mýty namířené proti nám komunistům. Tím prvním je tvrzení, že přechod k socialismu musí být spjat s násilím, občanskou válkou a podobně. U nás v Československu se tak stalo naprosto demokratickou a ústavní cestou. Druhý říká, že vyrazit za hranice kapitalismu je možné pouze v zemích ekonomicky, sociálně a jinak zaostalých. Československo už bylo průmyslovým srdcem habsburské monarchie. Co je třeba zdůraznit, v průběhu tehdejších událostí je nesporný fakt, že nedošlo k jednomu jedinému výstřelu, že průlom za hranice kapitalismu proběhl s podporou většinové veřejnosti a to velice energickou podporou, takže nám vyčítat nějaký komunistický puč, je nehorázná lež. A já osobně považuji to, co naši tehdejší předchůdci dokázali, za velkou inspiraci pro levicové demokratické síly i v dnešním světě.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce.