Kajínek na Hrad. A nebo raději ne. Názor

Není to tak dlouho, co si Česká republika zvolila prezidenta, a my už víme, kdo chce vládnout po Miloši Zemanovi. Funkci v našem státě nejvyšší má v plánu získat Jiří Kajínek. Nejznámější český recidivista nedávno prohlásil, že plánuje kandidovat na českého prezidenta.

Babinský našich dní je při chuti. Poté, co nečekaně dostal loni v létě od prezidenta Zemana milost, stala se z něho hvězda. Star Kajínek dostal hraný dokument, jezdí po republice s přednáškovou show a užívá si peníze z honoráře, který dostal za biografický film natočený v roce 2010 s ruským hercem Konstantinem Lavroněnkem v hlavní roli. Teď má zálusk na funkci hlavy státu.

Odsouzený nájemný vrah se nechal slyšet, že dostal nabídku kandidovat na prezidenta už letos. Padesát tisíc hlasů by sehnal hravě. Do voleb jít ale Kajínek nechtěl. Prý z úcty k Miloši Zemanovi. Jak sám řekl, vděčí mu za svobodu a v nedávných volbách ho volil.

Sputnik se zeptal českých politiků, co si myslí o politických ambicích Jiřího Kajínka.

„I když věřím v nevinu Jiřího Kajínka, myslím si, že to je přehnané a kandidaturu na prezidenta ČR by rozhodně neměl zvažovat," říká Petr Hannig, který sám letos bojoval o prezidentský úřad.

S panem Hannigem souhlasí místopředseda Národních socialistů Přemysl Votava. „Je s podivem, že jeho vyjádření prošlo médii. Bylo sice hodně pomatené, ale zároveň potvrzuje, že česká média v honbě za senzací, otisknou úplně všechno. Tedy i tuto pohádku, ve stylu, "jak chuďas se stal králem".

Je také pravdou, že hrdinou v Česku se může stát skoro každý, zejména ten, kdo mediálnímu zadání vyhovuje. Příkladem mohou být protizemanovští "hrdinové", kteří strhli z Pražského hradu standartu prezidenta republiky. Také oni si užívali po dlouhé týdny, měsíce, své dny slávy. Kajínkovi ta mediální sláva také nějaký ten týden vydrží, než přijde pro média zase jiná senzace," myslí si český politik.

Na dotaz, jestli by nabídli Kajínkovi místo na kandidátce strany, se názory obou českých politiků různí.

„Jelikož si nejsem tak úplně jist stoprocentní dokonalosti policejního vyšetřování, zvláště v divokých devadesátých letech, a ani následného soudního procesu a vzhledem k prapodivnostem této kauzy, které v průběhu let čas od času prosakovaly v médiích, bych umožnil kandidovat Jiřímu Kajínkovi ve volbách do Poslanecké sněmovny, či do Evropského parlamentu, aby pomohl posvítit na dobu, která umožnila zrod dnešních miliardářů. Dnešní problémy a morální marasmus jsou následkem divoké privatizace devadesátých let," říká Hannig, který je předsedou strany Rozumní.

Pan Votava považuje otázku za úsměvnou, ale nevylučuje, že by Kajínek mohl kápnout na stranu, s níž by si seděli. Potenciál recidivisty vidí v malé straně. „Je ale skutečností, že v obecních volbách, tedy v místě jeho trvalého bydliště, by se Kajínek nejspíše do zastupitelstva obce dostal, tak proč by to nemohl nezkusit. Třeba za nějakou regionální stranu a stát se tím pohádkovým hrdinou," říká místopředseda Národních socialistů.

Přemysl Votava zdůrazňuje, že Kajínkova možná kandidatura svědčí nejenom o degradaci české politické kultury. Za ní nájemný vrah nemůže. Degradace má jiné viníky.

„Degradace české politiky je zde již delší řadu let. Možná, že k nám byla vsunuta s cílem, znevážit českou politiku, a tím ponížit zájem našich občanů o věci veřejné. A to i jeden z důvodů, proč volební účast u nás stále klesá, proč občané považují volby za zcela zbytečné.

Zároveň cítíme stále více rostoucí vliv EU, která citelně zasahuje do pravomocí parlamentu a vlády ČR. Jsme tak stále více pod vlivem direktiv z Bruselu, z Berlína. Dotace z EU se stávají jen odměnou za naši poslušnost. Mám obavu, že to je ta skutečná degradace české politiky," zdůrazňuje Votava.

Provokativní dotaz nakonec: dokážete si představit, že vy u nás byla politická strana vrahů, pedofilů nebo sadistů?

„Nedokáži. Myslím, že tato otázka není příliš na místě. Tak hluboko jsme neklesli a Jiří Kajínek je zcela zvláštní případ. Byl bych pro znovuotevření jeho případu s použitím nových technologií kriminalistické práce," myslí si Petr Hannig.

„Tuto představu nemám. Byla by to urážka demokracie! Snad se ten svět příliš nezbláznil," říká Přemysl Votava.

