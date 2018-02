Česká brána do pekla. Místní kastelán o hlavní záhadě hradu

Je to například Brána Hádésa v Turecku, Kolský superhluboký vrt a termokrasový kráter v Rusku, podzemní tunely směrem od severního Skotska do Středozemního moře. V Česku také existuje takové místo — hrad Houska. Proč hrad pojmenovali bránou do pekla a kdy se ten název poprvé objevil, na tyto a další otázky odpověděl Sputniku kastelán hradu Miroslav Konopásek.

Hrad Houska se nachází 47 km od Prahy. Hrad byl postaven ve 2. polovině 13. století králem Přemyslem Otakarem II.

„Název Houska se táhne už od 9. století. Kdy tady bylo dřevěné hradiště, které patřilo Pšovanům, to byl kmen Svaté Ludmily, takže jestli je to pravda, nebo to pravda není tak, to hradiště mělo patřit jejímu bratrovi. Zvali ho různě: Husca, Hausek, počeštili ho na Housek. V roce 878 tam měla puknout zem a měli tam odsud vylézat a říkali mu hovada pekelná," říká Miroslav.

Je známo, že Česko nosí mystický charakter a Praha získala status nejmystičtější města na světě pravděpodobně za vlády Rudolfa II. Ale první zmínky o Česku jako o mystické zemi vznikly po příchodu Římanů: když sem proudili Římané do naší země, to jsme okolo Krista, tak o té naší zemi psali jako o zemi čarodějů, draků. To je z římských kronik, domnívá se kastelán hradu.

Dnes většinu návštěvníků činí turisté. A nemusí se bát, protože v hradě neexistují komnaty, které by vyvolávaly strach, strašidla tady chodí jen ve dne přes bránu, říká kastelán hradu.

Nehledě na tyto zklidňující důvody je ještě brzy mluvit o tom, že bránu hradu hned znovu neotevřou.