Česká Barbie Lolo Ta Bella: Mám mladé tělo, které se rychle regeneruje

Myslíte si, že je reálné se přeměnit v živou panenku a stát se stejně krásnou, štíhlou a zářivou jako Barbie? Pokud se domníváte, že to není možné, nesmutněte. Gabriella Jiráčková, první česká Barbie známá jako Lolo Ta Bella, poskytla Sputniku rozhovor a pověděla o tom, jak se dá jít přímo ke svému cíli a splnit si svůj toužebný sen.

Možná vás příklad této odvážné dívky inspiruje a vy také začnete věřit sobě i svému snu.

Co vás inspirovalo k takové změně? Jak jste se rozhodla a odvážila ke změně v Barbie?

Gabriella Jiráčková: V prvních krocích mě inspirovala obživlá panenka Pixee Fox. To však neznamená, že bych ji chtěla nějakým způsobem kopírovat a vypadat na chlup stejně jako ona. Vždy mi bylo lhostejné, co si o mně lidé myslí, a tudíž pro mě nebylo těžké k tomuto kroku sebrat odvahu.

Měla jste z těchto kardinálních změn strach, nebo litovala jste toho někdy?

Strach příliš často nemívám. Mám mladé, silné tělo, které se velmi rychle regeneruje a vždy si vybírám odborníky, u kterých je minimální pravděpodobnost toho, že by něco nemělo nedopadnout dobře… Nikdy jsem ničeho nelitovala a věřím, že ani litovat nebudu. Každá sebemenší změna s sebou přináší další posun k mému vysněnému cíli.

Rodina a přátelé vás podporují? Jak reagovali rodiče?

Bojí se o mě, ale zároveň podporují. Je pro ně daleko přijatelnější, že si plním svůj sen a umím si na sebe vydělat, než abych jako většina svých vrstevníků pila, fetovala, střídala partnery a zevlovala. Každý z nás má nějaký svůj sen a cíl. Já se měním v panenku, riskuji svým způsobem své tělo a jiní jezdí rallye, nebo skáčou na lyžích. Takovým většina lidí fandí a nijak je neodsuzuje přesto, že riskují daleko více nežli já.

Nepociťujete „nepohodlí" kvůli zvýšené pozornosti ze strany ostatních lidí? Je pro vás těžké být v centru pozornosti?

Těžké to svým způsobem je. Ztratila jsem anonymitu, soukromí a klidný život. S tím jsem do toho však šla a být středem pozornosti mi nevadí. Někdy mě to naopak velmi naplňuje…

Co byste jako prví Barbie Česka navrhla mladým Češkám, aby se cítily nejkrásnější a nejšťastnější?

Ráda bych jim vzkázala to, aby byly takové, jaké samy touží být. Pokud se jim líbí přirozená krása, ať jsou přirozené, pokud umělá, tak umělé, pokud touží zpívat, ať zpívají a pokud hrát tenis, ať jej hrají… Ve chvíli, kdy je člověk sám sebou, zkrátka takový, jaký touží být, pak se cítí být šťastný a krásný stejně jako já…

Znáte další Barbie a Keny z různých zemí? Stýkáte se?

Znám českého Kena Roberta Paulata a občas si dopisuji s Pixee Fox, Aliciou Amirou a dalšími. Znám v podstatě téměř celou komunitu živých Kenů a Barbie a mohu říct, že jsou to moc milí a inteligentní lidé. Z toho vyplývá ponaučení: „Nesuď knihu podle obalu."

Jaké máte plány teď? Chcete se měnit i nadále?

Mimo stylu Barbie se živím jako zpěvačka a nyní chystám tři nové songy i s videoklipy. Co se týče úprav, tento rok plánuji podstoupit rinhoplastiku, radikální úpravu zubů a nějaké menší neinvazivní zákroky… S proměnou zdaleka nekončím a čeká mě ještě velmi dlouhá cesta.