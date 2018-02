V Praze se nakazíte, falešně varují v Bruselu turisty. Názor (VIDEO)

Čeští poslanci se ohradili proti dehonestujícímu videu, které běží v návštěvnickém centru Evropského parlamentu v Bruselu. Bude to stačit?

Prý si jsou v Evropě všichni rovni. Neexistuje dobrý a špatný člen EU. Jak si ale vysvětlit urážlivý videoklip s doušky šovinismu, který šíří Evropská unie? Video (ke zhlednutí na strankách blesk.cz) prezentující turistický potenciál Prahy totiž haní Českou republiku.

Video začíná záběrem na letní Prahu. V turisticky exponovaných místech se prochází turisté, kteří si užívají dovolenou v hlavním městě Česka. Když tu nadšený mužský hlas mimo obraz zahláškuje: „Je pravděpodobné, že i zde, stejně jako ve všech oblíbených turistických oblastech, přinejmenším někteří z návštěvníků během svého pobytu onemocní a budou vyžadovat lékařskou péči."

Video je k shlédnutí v Parlamentariu, v návštěvnickém centru Evropského parlamentu. Slogan bruselského centra hlásá: „Seznamte se s evropskou politikou tak, jak jste ji ještě nepoznali." A má pravdu. Místo vyprávění o krásách české metropole je Praha představena jako město, kde vám bude blbě nebo něco horšího.

V parlamentním centru se brání, že video má jen informativní charakter, kde je vysvětleno, jakým způsobem péči požadovat a že náklady vynaložené na zdravotní péči turistům následně Evropská unie proplatí. Forma je ovšem poněkud sporná. Nikdo nemůže vysvětlit, proč výhody evropské zdravotní péče jsou hrubým způsobem představeny právě na Praze.

Vezměte v úvahu, že Parlamentarium navštěvují miliony lidí ročně. Ruční multimediální průvodci doprovázejí návštěvníky do srdce Evropského parlamentu a vysvětlují jim, jaká byla cesta k evropské integraci, jak Evropský parlament funguje a jakým způsobem se jeho poslanci snaží řešit dnešní výzvy. Vypadá to tak, že cesta Česka do jednotné Evropy byla cestou malomocných.

Faktu, že se České hlavní město stalo obětí špatné reklamy si všimli čeští politici. Přirozeně se jim to nelíbí a chtějí ji zakázat. Obrátili se proto na Evropský parlament, pod něhož centrum Parlamentarium spadá.

„Rozumím tomu, že Evropská unie chtěla představit výhody vlastnictví zdravotního pojištění v Evropě, nicméně to z mého pohledu udělala velmi dehonestujícím způsobem, který poškozuje nejen Prahu, ale také Českou republiku jako celek. Parlamentarium by přitom mělo propagovat Evropskou unii a státy v ní, ne byť jen nepřímo odrazovat od návštěvy," říká skromně europoslanec Tomáš Zdechovský.

Český politik se proto obrátil na předsedu Evropského parlamentu Antonia Tajaniho. Hlava evropského zákonodárného orgánu chybu přiznal a nařídil videoklip přepracovat. „Umím si představit, že to video může vyvolat pocit, že turisté v Praze onemocní, ač to určitě nebylo jeho záměrem, proto bych Vás chtěl ujistit, že bude s nejvyšší citlivostí upraveno nebo zcela přepracováno," odpověděl Tajani českému europoslanci.

Zdechovský si myslí, že to je důkaz prosazení českého zájmu v Evropské unii. Videoklip hanící Českou republiku na 24 jazycích snad brzy zmizí. Hezké. Ale není to málo? Neměla by mít Česká republika náročnější požadavky na Evropskou unii?

