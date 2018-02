Průzkum: Češi nevěří, že se mohou ubránit

„60 % občanů, kteří pochybují o bojeschopnosti armády své země je alarmující číslo, řekl v rozhovoru pro Sputnik vojenský analytik, velitel spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír, podplukovník Ivan Kratochvíl.

Kratochvíl: Když si uvědomíme, že masmédia informují o naší bezpečnostní situaci naprosto neadekvátně, že na všechny otázky mají připravenou prefabrikovanou odpověď typu ‚Nic se neděje, NATO nebo EU nás zachrání‘. Nezachrání. Kdo není schopen a ochoten se bránit sám, nezaslouží si, aby si někdo druhý pro něho pálil prsty. Všude se hovoří o tom, jestli jedno či dvě procenta HDP na obranu jsou dostačující, či nikoliv. Celá tato diskuze je však zmatečná, takzvaně mimo mísu. Dokud se budou nákupy vojenské techniky provádět tak, jako dosud, tedy s důrazem na naplnění stranických pokladen a kapes lobbistů, bude málo i 5 %. V republice chybí zásadní koncepce obrany. To, co se za ni vydává, je dokument o podpoře US Army při jejich úkolech udržení Pax Američana, ale ne dokument o zajištění nedotknutelnosti území ČR. Od 90. let byla bojeschopnost naší armády systematicky snižována, až dosáhla současného stavu, kdy je schopna po zmobilizování zajistit obranu jednoho okresního města. Ano, všichni se schovávají za článek 5 Washingtonské smlouvy. Jenže ta smlouva hovoří o pomoci, tedy předpokládá, že v první řadě se jednotlivá země bude bránit sama. Jenže toho my schopni nejsme.

Polovina (50 %) respondentů nepovažuje obranu ČR za podstatnou, protože patří mezi malé země, jejichž osud mají stejně v rukou velmoci. Možná opravdu potřebujete Evropskou armádu, když se nemůžete ubránit sami, aby nebyl osud české země v rukou velmoci, tedy Spojených Státu (NATO)?

Víte, nezáleží na tom, jak je která země fakticky velká, ale jak se cítí být velkou. Izrael je země menší, má méně obyvatel, ale může se bránit sám. A přesto jeho význam na mezinárodní scéně je výrazně větší. Vše závisí na odhodlání obyvatel, na jejich vlastenectví a zodpovědnosti jejich elit. V našem případě nám evropská armáda v ničem nepomůže. Na našem území byla již v historii různá vojska, především německá, a nikdy se jejich přítomnost neshledala s nějakou výraznější podporou místního obyvatelstva. Toto se může změnit pouze tehdy, když se změní obyvatelstvo. A na tom už se intenzivně pracuje. Řízená migrace muslimského obyvatelstva přinese konec naší slovanské sounáležitosti. Evropská armáda, pokud bude vytvořena, bude do určité míry sestavená z muslimských migrantů, což je technicky už v současné době reálné. A to by byl ideální nástroj na další, obrazně řečeno, Drank nach Osten, tažení do Ruska. Takže cena za vytvoření evropské armády může být velmi vysoká. Ano, česká veřejnost se většinově (88 %) shoduje, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu. Ale přemýšlejte, kolik by Češi, Evropané ušetřili na obraně, kdyby neprohlásili Rusko hrozbou, ale naopak společně s Ruskem začaly budovat systém evropské bezpečnosti?

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce