Jak vypadá český teror. Muž chtěl, aby se Češi báli muslimů

Pachatelem je Čech, který chtěl těmito dvěma akcemi vyvolat nenávist společnosti vůči muslimům. Muž je nyní ve vazbě a v případě uznání viny mu může být uložen doživotní trest.

Akce vždy vypadala stejně. Muž nařízl strom, který poté spadl na koleje, aby do něj následně narazil vlak. K první srážce vlaku se stromem došlo loni na začátku června mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou, ke druhé situaci došlo na konci července bez Bezdězem a Bělou pod Bezdězem. Policisté na obou místech objevili arabské vzkazy napsané latinkou.

Tento případ vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu, která muži přičítá ještě jeden čin. Obviňuje ho z vyhrožování teroristickým útokem. „Toho se měl dopustit rozšiřováním letáků, které obsahovaly jazykově zkomolené výhrůžné texty, jež měly evokovat, že byly psány vyznavačem džihádu, který plánuje teroristické útoky na občany České republiky," upřesnil státní zástupce Bodlák.

Muž byl vzat do vazby, soud se bojí, že by utekl. „Obviněný je rodilým českým občanem, jehož motivací byla snaha vyvolat mezi obyvatelstvem obavy z muslimské migrační vlny a z páchání teroristických útoků," oznámil státní zástupce. Podle informací portálu Lidovky.cz je útočník v důchodovém věku, má mu být 70 let.

Obě loňské železniční nehody se obešly bez zranění.