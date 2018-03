Campbell: Kdo padne v české kotlině?

V návaznosti na poslání, o kterém jsem krátce psal pod názvem Prvního března 2018, se dnes krátce zmíním o třech příkladech představitelných následků dění v ČLR, USA a Ukrajině.

Krátce před začátkem Všečínského shromáždění lidových zástupců v Pekingu, je jasné i hluchoněmým a slepým, že prezident Si Ťin-pching se bude koncentrovat na pořádek ve finančním sektoru. Nepořádek ve financích a účetnictví totiž představuje celospolečenské nebezpečí a systémové riziko. Proto musel přejít pod státní správu mimo jiné pojišťovací koncern Anbang a také, jak píše South China Morning Post, v ČR známá CEFC. Co se týče v roce 2005 ve Fujian založené CEFC Holdings a v roce 2009 v Šanghaji založené CEFC, platí: Lépe pozdě, než nikdy. Všechna převzetí rychlokvašených, nic nevyrábějících, většinově na služby a pseudoinvestice orientovaných impérií státem, mají totiž svojí příčinu v korupci, ve zneužití úvěrů (ideálně státních) bank, kreativním účetnictví a vědomém podvodu ambiciózních obchodníků, poradců a finančníků, bez etiky a morálních zábran.

V tomto kontextu se velice brzo objeví mimo jiné riziko spojené s akvizicí akcií společnosti Rosněfť společností CEFC. Skutečnost, že Ye Jianming získal akcie společnosti obchodníka Lai Changxinga, pravomocně odsouzeného již v roce 2012 k doživotnímu vězení za účast v pašerácké činnosti, měla být i v české kotlině vzata na vědomí před začátkem spolupráce s českou CEFC, minimálně na úrovni vlády. Vede jí ne veřejně-prospěšně, úspěšný český Vševěd. Málokdo v ČR ví (o)pravdu o CEFC. To však nebrání tomu, aby mohl vědět o interview z roku 2017. Ye dal interview novinám Caixin. V něm označil sídlo společnosti, podobající se Velkému sálu lidu (čínsky 人民大会堂, v českém přepisu Žen-min ta-chuej-tchang), ve kterém probíhají sjezdy KS ČLR a Všečínské shromáždění lidových zástupců, skromně: Chairman Building. Tak může mluvit pouze penězi a mocí omámený, v jiném světě žijící, mladík — vševěd, tentokrát čínský. Platí i zde: Rovný rovného si hledá, jako vrána k vráně sedá. Co dokázal Ye poctivou prací, se nedopídím. Proto ani akvizice 51 % podílu v KMG International, spojené s kazašským koncernem Kazmunaigaz, a podobné, nevěští nic dobrého. Chci věřit, že demokratické rozhodnutí Rumunské vlády zpomalí, nebo zcela zruší nedemokratické rozhodnutí EK. To vše ve prospěch rumunské společnosti. Nepotvrzené zprávy o max. 3% ziskovosti společnosti CEFC dávají oprávněný důvod se ptát na opravdová čísla, a více. Nehledě na to, že pan Ye i ve vazbě se bude určitou dobu moci chlubit titulem čestného prezidenta Club of Rome, čestným poradcem OSN a kdo ví, koho ještě. Co se týče prezidenta Zemana, předpokládám, že veden selským rozumem a životní zkušeností, nepodlehl zpěvu 40letého čínského vševěda, jako podlehli ti, kteří ho instalovali na Pražský hrad. Další pacient, který se bude muset oddat péči čínského státu, je konglomerát HNA Group. Tomu stojí také voda až po zuby. Zakladatel HNA, pan Chen Feng, se doučuje, jak prosit u prezidenta Si. Prosit se nenaučili ani úspěšní západní bankéři, s milionovými platy a odměnami. Včera si vzali proto, pozdě, ale lépe než nikdy, na začátek do vazby bývalého šéfa švýcarské Raiffeisen, pana Pierin Vincenze a jeho obchodního partnera. Připomínám, že podmínky života ve švýcarské vazbě se podstatně liší od podmínek v Davosu, nebo v ČR. V každém případě je potřeba vycházet z toho, že osobní zájem, který vládne jakékoliv privátní společnosti působící ve státě s oslabenou, nebo bezmocnou vládou, nemůže být nadřazen národnímu zájmu státu, pokud se stát takového zájmu nevzdal, nebo mu nebyl jinak odebrán. V kategorii zájmů pak platí, že národní zájem byl, je, a bude i v budoucnosti kvalitativní prioritou. To je více, než mezinárodní právo, tím i právo občanské. To by si měli uvědomit politici, i spojenci USA: Jednou zakořeněná politika America first, nebude brát na nikoho žádný ohled. Kdo padne v české kotlině? Očekávám, že se to dovíme brzo.

Do té doby budu pozorovat prezidenta EK Jean-Claude Junckera . Ten hledá odvahu na konci své kariéry. V pátek se rozhodl sdělit na tiskové konferenci v Hamburgu: Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie unsere Industrie durch unfaire Massnahmen getroffen wird, die Tausende europäische Arbeitsplätze gefährden. Česky: Nebudeme nečinně přihlížet, jak náš průmysl bude poškozován neférovými prostředky, ohrožující tisíce pracovních míst. Jako příklad konání EK proti politice America first představil clo na Bourbon-Whiskey, Levi's-Jeans a Harley-Davidson. Řekl, motorky z USA, a zapomněl dodat, že motorky mají kořeny ruských migrantů, že v Česku má Harley-Davidson dlouholetou tradici: v Praze působí nejstarší Harley-Davidson klub na světě a první pobočka zde byla založena v 1924. Proto asi musel Pražský magistrát dát Klasik Moto 5milionovou finanční podporu z celkových 6.3 milionů k dispozici. Na kulturu a projekty podporující objektivně více turismus, vzdělání a upevnění vztahů, než to mohou udělat motorky, peníze samozřejmě nejsou. Prezident Jean-Claude Juncker peníze má. Nemá ale schopnost si představit, že trefa do Facebook a Google by byla pro EU nejenom lehčí, ale i efektivnější, než tref do láhve s whisky, nebo do jeans.

Na jih od Prahy končící volební kampaň. Vzdělává cizince v italštině. „Vaffanculo" se stává běžným i pro cizince. Toto v češtině Polib mi pr…a z mrtvých vstání bývalého premiéra, pravomocně odsouzeného za daňový podvod, ne tak již viditelného na ulici mezi voliči, dokresluje kvalitu evropské společnosti. O kontrast tohoto obrazu se stará ukrajinský čokoládový vševěd Porošenko. Připravuje se na vyhlášení války Rusku. Současně musel při prvním pozastavení plynu z Ruska zavřít školy. Kromě toho na stole mu leží žádost o rekonstrukci a prodloužení životaschopnosti atomových elektráren. Ke konci února 2018 pracovalo 12 z 15 energetických bloků. Koeficient vytížení se snížil z 77,5 % v lednu 2017, na 70,3 % v únoru 2018. Jestliže ještě před rokem nebyly oficiálně zaregistrovány žádné havarijní situace, tak v lednu 2018 jich bylo 4. Připomínám, že v 2018 končí lhůta exploatace dvou energetických bloků: ЗАЭС-4 a ХАЭС-1. Neuškodí rada EK a členských států EU čokoládovému vševědovi co nejrychleji odstoupit, neurážet Rusko a nežvanit o válce. Ta by mohla prezidentu Putinovi uspořit bomby a peníze, zvětšit tak jeho prestiž a u nás zoufalství z ukrajinského atomového prachu. Jenom někteří, a k nim nebude patřit prezident Porošenko, budou totiž moci čekat na lepší časy v hotelu Waldorf Astoria. Ten vlastní Čína. America first, prezidenti Trump a Si, si nenechají kazit jarní náladu.

