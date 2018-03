Šéf KSČM Filip se zastal Ondráčka a zásah policistů v roce 1989

Šéf komunistů Vojtěch Filip prohlásil, že na policejním zásahu proti demonstrantům v roce 1989 nebylo nic špatného a ti, kdo upírají Ondráčkovi právo být šéfem komise pro kontrolu GIBS, nejsou demokraté. Prohlásil to v debatě na televizi Prima.

V pořadu na Primě se Filip zastal zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela Sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). „Zdeněk Ondráček byl zvolený jako každý jiný poslanec. Ti, kdo mu upírají právo, aby fungoval, nejsou demokraté," ohradil se Filip proti kritikům, kterým vadí Ondráčkova účast na zásahu proti demonstrantům v roce 1989.

„Já opravdu nevnímám to, že by tohle mělo být něco špatného, protože my potřebujeme, aby se lidé cítili bezpečně a policie fungovala," okomentoval Filip zásah v roce 1989.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek nato reagoval tím, že Ondráčkovi nikdo nebrání, aby kandidoval, ale měl by podle něj reflektovat to, že zásah nebyl legitimní. Na Filipovu poznámku, že zásah proběhl v souladu se zákony, připomněl, že nacisté rovněž argumentovali tím, že jednali podle zákonů.

Bělobrádek dále upozornil, že Ondráček byl zvolen do čela komise hlasy faktické koalice ANO, KSČM a SPD. Přitom zvolení Ondráčka budí pozornost v souvislosti s tím, že premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) údajně tlačí na ředitele GIBS Michala Murína, aby rezignoval.

Filip zase upozornil na vysoké odbornosti Ondráčka. „Byl pravidelně pozitivně hodnocen, povyšován. Kdo mohl z jiných stran postavit takového kandidáta? Nikdo," poznamenal.

Mezitím se v pondělí na Národní třídě bude od 19:00 konat demonstrace proti zvolení Ondráčka. On sám působení v pohotovostním pluku SNB nelituje a upozornil, že byl v roce 1990 prověřován a stal se příslušníkem protikorupční policie s prověrkou Národního bezpečnostního úřadu.