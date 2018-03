Ondráček: Jedu do Moskvy. Třeba byste mi tam mohli najít práci?

Pane poslanče, jak jste reagoval na včerejší demonstrace proti vašemu zvolení do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti GIBS, co jste prožíval? Ne každý to dokáže vydržet.

Já nevím, já jsem to nesledoval, nebyl jsem tam. Takže ani nevím, o co tam šlo. Abych vám řekl pravdu, já jsem to úplně vypustil, mně je to celkem jedno.

Ještě jsme se v klubu nedohodli, ale osobně to v úmyslu nemám.

Proč se nechcete omluvit za to, co jste musel udělat, když jste byl policistou za předchozího režimu? Pak by se všichni uklidnili…

Protože mě o to v podstatě ani nikdo nežádá, je to jenom záminka.

Necítíte se jako objekt honu na čarodějnice? V Praze a v jiných městech proti vám protestovaly tisíce lidí.

Ne, ten předmět zájmu nejsem já, ale pan inženýr Babiš.

Jak se s tím vyrovnává vaše rodina?

Rodinu nechci zatahovat do své práce, takže bych to nekomentoval.

Nemyslíte si, že by za těchto okolností bylo lepší opustit Českou republiku? Někam emigrovat?

Až pojedu patnáctého do Moskvy, tak se o tom s vámi pobavím, třeba mi tam připravíte nějaké místo (žert!).

Minulý pátek byl Ondráček na třetí pokus zvolený do své nové funkce. Česká média, která podrobně psala o protestních akcích, jsou pobouřena tím, že lidé jako Zdeněk Ondráček se za své činy vůbec nestydí. Ondráček v roce 1989 zasahoval proti účastníkům protirežimních demonstrací. Za svou účast se neomluvil.