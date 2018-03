Tam, kde politika neplatí. Rusové budou pomáhat českým dětem (FOTO)

Dílna štěstí, rusky Mastěrskaja Sčasťa, chce vykouzlit na dětských tvářích úsměv. Ruská nadace oficiálně zahájila činnost v České republice. Nebude ale rozdávat radost pouze rusky mluvícím dětem, bude tu pro všechny.

Otevření ruské nadace v Česku je takový malý zázrak. Vztahy mezi Evropou a Ruskem jsou na bodu mrazu. Humanitární spolupráce probíhá pouze okrajově. Teď se u nás objevil malý most mezi oběma břehy, který ukazuje, že vzájemná nevraživost je na obtíž. Obzvlášť, když jde o děti.

Dílna štěstí je nevládní organizace, která je prosta jakékoli politiky. Jde ji jen o dobročinnost. Její snahou je zapojit do společnosti děti, které se z různých důvodů dostaly na její okraj.

Sputnik o otevření pobočky fondu v České republice hovořil s prezidentem Dílny štěstí Igorem Antonovem.

Proč jste se rozhodli otevřít pobočku nadace Dílna štěstí právě v Praze?

Otevíráme pobočky naší nadace v různých městech, v různých zemích. Všude tam, kde lidé chtějí pomáhat. K dnešnímu dni působíme v pěti zemích: v Bělorusku, Kazachstánu, Rusku, na Ukrajině a nově v České republice.

Dobře, ale proč právě Česko?

Protože v Česku žijí naši rusky mluvící známí, kteří chtějí pomáhat. Česko není jediná evropská země. Budeme otevírat pobočky v Rakousku a Švédsku. Plánujeme se rozšířit také do USA.

Budete pomáhat pouze ruským dětem žijícím v Česku nebo i českým?

Pomoc budeme poskytovat různým lidem. Rusům i Čechům. Všem. Bez rozdílu, jakým jazykem hovoří. Protože bychom si přáli, aby byl o naší práci zájem a aby si lidé navzájem pomáhali, nehledě na to, jaké jsou jejich finanční možnosti a sociální postavení.

Hlavní myšlenkou naší práce je spojovat lidi. Poskytujeme jim možnost spolu komunikovat, přátelit se, a to vše prostřednictvím dobročinnosti. Vlastně vytváříme ekosystém, komunitu sjednocenou zájmem konat dobro. Lidé se přátelí, baví se spolu, získávají nové zkušenosti, chodí na společenské akce a dělají akce pro děti.

Jakým způsobem budete pomáhat v Česku?

V České republice bychom chtěli dělat vzdělávací kurzy a sportovní akce. Chceme dětem umožnit nalézt správné dovednosti. Každý z nás má od dětství předpoklady k různým dovednostem. Ať už se jedná o sport nebo umění. Někdo je talent od přírody, někdo potřebuje své dovednosti trénovat.

Dám jeden konkrétní příklad. Problémem dětí z dětských domů nebo sociálně slabých rodin je, že často nemají motivaci a neznají své uplatnění. Náš fond se jim snaží poradit a pomoct najít správnou životní cestu.

Vztahy mezi Ruskem a Evropou nejsou právě růžové. Neobáváte se politických nebo jiných tlaků?

Nikdy jsem se nebál problémů. Naopak, problémy mě motivují. Ale nechápu, proč by se nás měla týkat politika, když se zabýváme dobročinností? Proč by se nás měla týkat, když jde o děti? Politika nás nijak neovlivňuje.

Někdy se samozřejmě setkáváme s politizací naší práce, zejména na Ukrajině. Snažíme se tomu vyhýbat a všem vysvětlujeme, že se dětí politika netýká. Nepomáháme ve prospěch vlády, ale protože se nám to líbí.

Igore, proč jste se rozhodl zabývat dobročinností?

Jednou došlo v mém životě ke zkratu. Tehdy jsem pochopil, že dělám něco špatně a nedaří se mi to, co bych chtěl. Pochopil jsem, že nesmím být sobecký, ale musím dělat něco pro druhé. Protože, když něco správného dáváš druhým, tak se svět mění k lepšímu. Když světu dáváš jen negativum, svět bude negativní. Když budeš lidem přinášet dobro, tak budeš obklopen stejně naladěnými lidmi.

A taky jsem jednou slíbil své mámě, že změním svět. O to se aktivně snažím.

Můžete našim čtenářům představit vaší nadaci Dílna štěstí? Kdy vznikla a jaké je její poslaní?

Nadace Dílna štěstí byla založena 1. června 2017. Symbolicky 1. června, protože na tento den připadá Mezinárodní den dětí. Sám se zabývám dobročinností poslední tři roky.

Nejdříve jsem do dětských domovů jezdil pouze s malou skupinkou přátel. Postupem času, zejména díky zveřejňování naší práce na sociálních sítích, se ale počet zájemců začal rozrůstat. Lidé se začali zajímat o to, co děláme a postupně se k nám připojovali. Byli překvapení, proč úspěšní a chytří lidé věnují čas dětem. Zajímalo je, proč?

Proč?

Protože nás to velmi baví. Vidíme v dětských očích zářit radost a vidíme, jak se děti mění. A to je nejdůležitější. Začínají se zajímat o sport nebo o vědu. Začínají pokládat správné otázky. A to je velmi důležité pro jejich rozvoj a budoucnost. Motivujeme děti také svým příkladem, aby vyrostly poctivými a úspěšnými lidmi.

Naše nadace se zaměřuje na organizace akcí v dětských domovech. Děti vždy čeká široký program. Například je učíme vařit. Máme speciálního kuchaře, který děti učí péct. Nebo hrajeme s dětmi fotbal. Také pro ně organizujeme taneční kurzy, kurzy kreslení nebo je učíme podnikat.

Když se s nimi loučíme, tak vidíme, že si nejen zaběhaly a pohrály si, ale také začaly vnímat, že je možné žít jinak. Nemusí jen žít v dětském domě a v osmnácti jít makat. Mohou si zvolit cestu životem, jakou chtějí. Mohou se stát sportovci, podnikateli nebo třeba pracovat ve velké firmě. To záleží na nich.

Kromě toho jsme v kontaktu s dětskými domovy a přivážíme jim potřebné věci. Naše nadace ale nedává dětem hračky, pouze nejnutnější věci jako jsou hygienické předměty nebo kancelářské potřeby. Pokud dětem dáváme hračky, tak pouze takové, které podněcují jejich rozvoj.

