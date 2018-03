Generál Petr Pavel našel nebezpečí. Názor

Souhlasíte s tímto hodnocením? Otázka Sputniku vojenskému analytiku Martinu Kollerovi.

© Sputnik/ Sergey Malgavko Ukrajinský generál vysvětlil, proč Krym „neutonul v krvi“ Všechny otázky lze shrnout do jedné odpovědi. Značná část českých poctivých a vlasteneckých vojáků vnímá generála Pavla jako člověka, zaprodaného cizím zájmům. Proč tak poklesl, nikdo neví. Tento předlistopadový nomenklaturní soudruh dostal dlouhodobou propagandistickou podporu za svoje údajné hrdinské činy na Balkáně, které naší zemi nic dobrého nepřinesly. Výsledky práce takových hrdinů dnes vidíme v praxi z hlediska Bosny, Kosova, narkomafie a islámského terorismu a ohrožení Evropy. Výjimečné postavení důstojníka, který může rozhodovat o životě a smrti na bojišti, dostal od československé, později české republiky, potažmo jejích obyvatel, které je povinen chránit a bránit. Místo toho provádí prolhanou mediální propagandu, která má zatáhnout náš národ do cizí války s Ruskem. Pavel neskládal veřejně přísahu NATO, EU ani americkému prezidentovi. Pod císařovými novými šaty, metály a neholenou vizáží křičí nahá hanba. Jedná se o důstojníka, který křičí o ruské vojenské hrozbě a zapomíná na svoji vlast, její tradice a spoluobčany. Při propagandistickém žvanění o ruské agresi na Krymu zapomíná, že náš prezident Masaryk obsadil v letech 1918-1919 Slovensko, aby zachránil bratrské Slováky před brutálním maďarským národnostním útlakem. Zapomíná, že Československá republika vznikla dlouhodobým bojem svých občanů proti Rakousku a Maďarsku. Češi nechtěli žít v Rakousku, Slováci v Maďarsku a Rusové na Ukrajině. V čem je rozdíl, zvláště když Ukrajina získala statut republiky na základě ideje práva národů na sebeurčení od Sovětského svazu? Sama ovšem druhým takové právo nepřiznává a propagandisté typu Pavla lež, zlo a útlak na Ukrajině, v Kosovu, Bosně, Sýrii, Kurdistánu, či Libyi beze studu podporují.

© Sputnik/ Alexey Vitvitsky V NATO přestali považovat Rusko za hrozbu

Řeči Pavla o zlepšení vztahu s Ruskem nelze brát vážně. Především nemá vlastní názor, pouze papouškuje, co mu nařídí ti, kteří ho platí a vyznamenávají. Takový návrh je doslova urážlivou provokací. Ostatně proč by mělo Rusko důvěřovat NATO, USA, EU a člověku jako je Pavel? Rusko projevilo od konce osmdesátých let svatou trpělivost s americkým a západoevropským arogantním hulvátstvím. Dne 31. ledna 1990 uvedl německý ministr zahraničních věcí Genscher na Evangelické akademii v Tutzingu, že k rozšíření NATO směrem na východ, tj. Blíže k hranicím Sovětského svazu, nedojde. Dne 9. února 1990 prohlásil americký ministr zahraničních věcí James Baker v Kateřinině sále v Kremlu, že NATO nerozšíří svoji sféru vlivu ani o centimetr dále na východ. Tyto sliby byly dány poté, co prezident Gorbačov umožnil sjednocení Německa bez toho, že by vystoupilo z NATO a stalo se neutrálním státem. A takovým by mělo Rusko věřit, poté co dlouhodobě organizují hospodářské sankce za to, že prezident Putin ochránil obyvatele Krymu a pomohl občanům Donbasu, kteří spáchali podle NATO a EU zločin tím, že nechtějí být občany druhé kategorie rozkradené a zkorumpované Ukrajiny? Z politiky USA a NATO se už dávno vytratila diplomacie a nahradilo ji primitivní násilí. Tomu oni také rozumí, a proto začínají couvat. Zničení, kolonizace, okradení a zotročení Ruska se odkládá, protože prezident Putin se nezalekl a předvedl nové zbraně i schopnost pomáhat svým spojencům. A teď za ním posílají jakéhosi ometálovaného lokaje z Česka. Jak ubohé! A jak ilustrativní!

Stala se Evropa alespoň trochu bezpečnější díky generálu Petru Pavlovi, jako předsedy Vojenského výboru NATO?

Myslím, že se situace jen zhoršila. V Evropě se nahromadilo více nebezpečných zbraní — na obou stranách hranice.

