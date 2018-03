Barevná revoluce v Česku bez určené barvy?

„Ano. Jsou plánovány demonstrace proti prezidentu Zemanovi a za údajnou ochranu svobody a nezávislosti České televize," řekla v rozhovoru pro Sputnik předsedkyně Českého mírového fóra Vladimíra Vítová.

© Sputnik/ Andrei Stenin Tyrkysová revoluce na Facebooku se může stát českým Majdanem Akce ve čtvrtek 14. 3. nese název: „Zemane — ČT nedáme! Demonstrace za zachování svobody slova a médií". Demonstrace mají proběhnout v Praze, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Táboře a i v jiných městech. Další plánované demonstrace jsou proti premiéru Babišovi a další zase proti komunistické straně. Organizátoři mají propracované různé webové stránky, plakáty ke stažení, systematicky vše organizují (mají na to čas), spolupracují s vysokými školami, jejichž studenti (za aktivního souhlasu vedení škol — což je mimochodem protizákonné, protože školy jsou ze zákona apolitické) dodávají „masu" demonstrantů a všichni se tváří, jako že se jedná o spontánní akce.

Objevují se také svědectví o publikování inzerátů tohoto znění: „Za účast na demonstraci na Staroměstském náměstí 31.3.2018 100 Kč každému účastníkovi. Výplata na místě. Za vlastní anti babišovský nebo anti zemanovský transparent prémie 50 Kč navíc!" Dá se tomu věřit?

Přirozenou součást většiny těchto tzv. „spontánních" akcí bývají placená pódia, ozvučovací technika a hudebníci. Mnohé akce organizují narychlo vzniklé neziskovky, do kterých se zázračně hrnou finance. Na demonstracích jsou samozřejmostí jednotné vizuální prvky, nápisy v angličtině atd. Prostě je do očí bijící to, že se jedná o klasickou pečlivě řízenou barevnou revoluci. O těchto demonstracích také soustavně informují mainstreamová protivlastenecká média i veřejnoprávní média, která de facto demonstrace permanentně propagují. Již minulý týden byly organizovány protesty po celé ČR proti komunistickému poslanci, proti premiérovi atd. Je vlastně celkem jedno, proti čemu jsou tyto demonstrace oficiálně směřovány. Jejich jednotícím prvkem je fakt, že jsou proti regulérně zvolené politické reprezentaci a proti prezidentovi. Takzvaní demonstranti mají snahu pučem změnit výsledek parlamentních a prezidentských demokratických voleb. Podívejme se, jestli se to podaří…

