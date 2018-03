Chce Německo ovlivnit ruské volby? Názor

Nevolte, zničte lístek, vyberte nejmenší zlo. Německé státní rádio učí Rusy jak sabotovat volby ruského prezidenta. A co na to Česko?

Tuto neděli se uskuteční volba ruského prezidenta. Německá státní rozhlasová stanice Deutsche Welle pojala událost po svém a zveřejnila v ruštině Pět strategií protestního chování na volbě ruského prezidenta. Návod čtenáře instruuje, jak sabotovat ruské hlasování.

Německý návod jak ovlivnit ruské volby je zvláštní. Je o to zvláštnější, že Evropu jímá strach a obvinění z ruského zasahování do hlasování na Západě. Za brexit může Moskva, za Le Penovou taktéž, a dokonce i za našeho Babiše s Okamurou. Takovým hloupostem se věří, stejně jako se věří vznešeným ideálům západní demokracie, která to s Rusy přeci myslí dobře.

Domnělý zásah Ruska do západních voleb nikdo neprokázal, v případě návodu Deutsche Welle všechny pochyby o ovlivňování ruských voličů odpadají. Německý rozhlas se jím chlubí na hlavní stránce. Je naivní se ale domnívat, že by Evropská unie kvůli sabotážnímu návodu uvalila na Berlín sankce.

Názor na skandální návod k sabotování ruských voleb řekl Sputniku Přemysl Votava, místopředseda Národních socialistů.

Německá státní rozhlasová stanice Deutsche Welle zveřejnila v ruštině Pět strategií protestního chování na volbě ruského prezidenta. Návod čtenáře instruuje, jak sabotovat ruské hlasování. Co si o tom myslíte?

Připomínám to staré arabské přísloví: "psi štěkají, karavana kráčí dál ". Ruský volič, má své letité zkušenosti s německou demokracií. Bohužel, ty smutné zkušenosti. Ruský volič má také svou hrdost.

Politika protiruských sankcí tuto hrdost ještě umocnila. Proto bych asi řekl oněm redaktorům z Deutsche Welle: "zrovna vy nám budete radit s demokracií". Takže je to spíše trapné, možná dobře zaplacené.

Je tento návod slučitelný s obviněním a panikou z údajného ruského ovlivňování voleb v západních zemích? Nejsou to dvojité standardy?

Evropa se mění. Volby již nejsou tou "pohodou" tak, jak kdysi bývaly. Do mnoha evropských parlamentů vstupují zcela nové protestní strany. Jak v Německu, v Holandsku, ve Francii, tak naposledy před týdnem i v Itálii. Obdobně je to i v České republice.

Proto bruselská byrokracie bije tak na poplach, obchází ji strach z možných změn. Proto to usilovné hledání viníka. Nehledají ho u sebe, hledají ho v Ruské federaci. Jde o způsob, jak ovlivnit občany, ale také jak omluvit svůj volební neúspěch.

Pokud by se stejný návod, jak například zmařit volby v Česku, objevil v ruském tisku, jaká by byla reakce českých politiků?

Ona panika v České republice již vypukla i bez případného zasahování zvenčí. Pravicové parlamentní ostrůvky za svým volebním propadem vidí vliv Ruska. Proto ta jejich útočnost směrem k českému prezidentovi.

Ostatně je známo, že prezident Miloš Zeman je jimi dlouhodobě napadán za svou vyváženou zahraniční politiku. Kritici jeho pragmatického přístupu se dostali do vleku bruselského protiruského tažení.

Myslíte, že Západ uzná výsledky prezidentských voleb v Rusku?

Samozřejmě se tak stane se skřípáním zubů, mnoho argumentů jim totiž nezbývá. Výsledky budou nakonec muset respektovat. Budou ale hledat blechy, budou zpochybňovat vše. Budou hledat oponenty uvnitř Ruska, dávat jim tak prostor k jejich prezentaci.

Jejich protiputinovská vyjádření či zpochybňování voleb, jsou pak určena především k občanům evropských zemí. A o tom to je!

