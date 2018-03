Luzar: Dávám rozhovory Sputniku, protože nepřekrucuje informace. Názor

„Je nepřijatelné, aby svobodu médií ‚hlídal‘ představitel strany, která v minulosti věznila a popravovala," řekl člen petičního výboru KDU-ČSL Jan Čižinský, který pro Luzara nehlasoval. Ke zvolení komunisty se na Twitteru vyjádřil i bývalý premiér Mirek Topolánek: „To už vážně není legrace," napsal po zveřejnění volby.

Sputnik: Co můžete odpovědět svým kritikům?

Leo Luzar: To je možná i nepochopení, protože ten podvýbor je podvýborem petičního výboru, jinými slovy on reaguje na stížnosti a petice občanů tak, jak přichází do parlamentu. A hodně těchto stížností se týká i práce médií, svobody slova a ohrožení této svobody slova, které přichází. Ono to není podvýbor, který by měl kontrolovat, jestli je svoboda slova, nebo není, náš úkol je spíš pomáhat bránit svobodu slova, když ta svoboda slova je ohrožována. Hlavní věc, kterou chci řešit, jsou falešné informace. Dezinformace jsou velký problém, věnuje se tomu málo lidí.

Sputnik je na seznamu tzv. dezinformačních médií, ale vy nám opakovaně poskytujete rozhovor. Proč?

Tady je otázka, samozřejmě se k tomu budeme jaksi vyjadřovat, předpokládám, že partnerem tohoto výboru by měl být ten speciální útvar ministerstva vnitra, který se zabývá šířením tady těchto informací ve volném prostoru. Uvidíme, jaké budou výsledky, co se tady v té věci bude dít. Samozřejmě různá média jsou na tomto seznamu, někdy i oprávněně, protože jejich informace se později ukazovaly jako nepravdivé, popřípadě zkreslené. Ale nemůžu říct, jestli je to konkrétně tento případ, nebo není. Čili samozřejmě žijeme v mediálním světě, kde ta média ovládají, a honba za zajímavým tématem, jestli to můžeme takhle říct, vede k tomu, že některé věci zkreslují, popřípadě si i vymýšlí.

My to neděláme, vy jste u nás vystupoval a mluvil o Ukrajině a tak dále. Co jste řekl, to publikujeme.

Přesně tak! Také si to myslím, takže.

Lidé včera znovu šli na demonstrace, chtějí hájit svobodu slova. Copak je v Česku v ohrožení?

Já si myslím, že tady v ohrožení svoboda slova v Česku není. Samozřejmě pozorujeme obrovský vzrůst takzvaných hoaxů, to znamená falešných zpráv šířících se internetem, které jsou někdy úplně vymyšlené a postrádají jakoby reálný základ. To je jedno z velkých nebezpečí informačního systému, pozorujeme tady snahy o omezování svobody slova v rámci sociálních sítí, to znamená Facebooku, Googlu a takových věcí, které přichází z celého světa za oceánem a potom tady máme novou směrnici Evropské unie o ochraně osobních údajů, je to GDPR (Ochrana osobních údajů), která samozřejmě přináší úplně nový pohled na sdílení informací a hlavně osobních dat uživatelů tady těchto sítí. Toto je věc, která by měla být i součástí jednání našeho podvýboru."

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce