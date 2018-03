Poláci se pravděpodobně pohrnou za prací do Česka

Průměrná nezaměstnanost v Evropské unii činí 7,3 %. Nehledě na to, že tento ukazatel není příliš vysoký, tak v Česku se nezaměstnanost pohybuje na úrovni 2,4 %, což je o 2,1 procentního bodu méně než v Polsku, píše portál.

Podle Eurostatu rostly mzdy v druhém kvartálu minulého roku o 8,7 % ročně, ve třetím kvartálu o 5,1 %. To velmi překonávalo unijní průměr, který činil 2,7 a 2,5 %. V Česku tempo růstu ale překonávalo i to polské — ve druhém kvartálu dosahovalo růst 11,1 % a ve třetím 6,6 %. Ze statistik jednotlivých států vyplývá, že průměrný výdělek se v Polsku mezi říjnem a prosincem pohyboval na úrovni 4517 zlotých brutto, zatímco v Česku při přepočtu na polskou měnu dosahoval 5248 zlotých (1 zlotý je přibližně 6 korun českých — red.), informuje Bankier.

Portál dále informuje, že v roce 2016 ze všech Poláků vyjíždějících za prací za hranice: 41 % Poláků vyjíždělo do Německa, do Velké Británie 23 %, do Česka vyjíždělo pouze 5 %. Nicméně je pravděpodobné, že počet Poláků vyjíždějících do České republiky se v roce 2017 ještě zvýšil.

Na pozadí těchto údajů a s ohledem na pozitivní výhled pro nejbližší roky je vidět, že Český pracovní trh je pro Poláky potenciálně přitažlivější, než ten polský.