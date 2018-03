Český biatlonista Krčmář obvinil Rusy z výhrůžek a výměny dopingových vzorků

„Jako sportovec se bojím jet do Ruska, protože tam není schválený antidopingový systém podle kodexu WADA. Nejsem přesvědčený o tom, že můj dopingový vzorek by tam byl v bezpečí. Kdo ví, co by se s ním dělo dál. Tehdy nám chodily e-maily, že nám něco namíchají do pití. Radši jsme si zamykali bidony. Když jsou schopní napsat tohle, tak mohou manipulovat i s našimi vzorky. Stejně jako s těmi svými manipulovali, aby byly čisté, tak mohou z čistého vzorku udělat špinavý," oznámil biatlonista.

Krčmář také vyjádřil obavy z možného nečestného jednání ruské strany.

„I když víme, co se může stát z hlediska kvóty, plně podporuji rozhodnutí neletět do Ťumeně," dodává stříbrný olympijský medailista Michal Krčmář.

Na konci února americká mužská reprezentace informovala o bojkotu etapy Světového poháru v Ťumeni. Podpořili je čeští sportovci.

Světový pohár v Ťumeni proběhne od 22. do 25. března 2018.