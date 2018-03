Jed novičok z Česka nepochází, odmítli tuto informaci Stropnický i Šlechtová

Stropnický tuto informaci označil za klasický způsob manipulace informace ve veřejném prostoru.

„Musím to nařčení nebo indikaci k České republice rezolutně odmítnout. Je to klasická ukázka, jak odvést pozornost od těch poznatků, co zjistili ve Velké Británii. ČR dodržuje všechny dohody a já můžu garantovat, že na našem území se žádné takové zbraně nenacházejí. Máme schopné chemiky, ale to jsou analytici," řekl Stropnický.

Ministr zahraničí v demisi Stropnický také oznámil, že to není zrovna přátelské gesto.

„Byli jsme zemí, která ten útok mezi prvními odsoudila. Nechci naskakovat na zprávu, kterou už dva nebo tři dny předem měl web Sputnik a teď to převzalo ministerstvo zahraničí. Je to klasický způsob nadhodit do informačního prostoru nedoložitelnou tezi a čekat na reakci," dodal ministr zahraničí.

Šlechtová zase zdůraznila, že Česko dodržuje mezinárodní úmluvu o zákazu, vývoji, výrobě a šíření chemických látek.

„Rozhodně odmítám takové absurdní obvinění. Česká republika je od 90. let signatářem mezinárodní úmluvy o zákazu, vývoji, výrobě a šíření chemických zbraní a striktně ji dodržuje. Náš liberecký 31. pluk chemiků se zabývá výhradně ochranou proti těmto látkám," napsala Šlechtová na svém Facebooku.

Celý případ už si také převzala Bezpečnostní informační služba (BIS).

„Informace z Ruska intenzivně prověřujeme a naše informace okamžitě předáváme zákonným adresátům," oznámil Právu mluvčí BIS Ladislav Šticha.

© Sputnik/ Valerij Melnikov USA měly před 20 lety přístup k látce Novičok, jíž byl otráven Skripal

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v sobotu v televizi Rossia 24 oznámila , že nejpravděpodobnějším zdrojem látky je Česká republika, Slovensko, Británie nebo Švédsko. Tyto státy podle ní od 90. let provádějí intenzivní výzkum látek z projektu novičok.

Proti těmto informacím se ohradilo i slovenské ministerstvo zahraničních věcí. Mluvčí slovenského ministerstva Peter Susko Novinkám oznámil, že útok na Skripala odsuzuje.

„Kategoricky odmítáme, že by Slovenská republika měla s útokem cokoli společného. Rozhodně odmítáme, aby Slovensko bylo jakkoli spojováno s chemickými zbraněmi — ať už 4. generace nebo jinými — a jejich použitím," dodal Susko.