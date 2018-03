Díky bohu za to, že Češi nesnášejí jiné etnikum. Češi diskutují o přistěhovalectví

Tento úřad už v únoru 2017 provedl podobný průzkum, v němž na prvních místech byly obavy z migrantů a terorismu a na posledních místech obavy z vlastní smrti, což dokazuje, že Češi se velmi bojí migrantů a přistěhovalectví. Sputnik vybral nejvýraznější komentáře uživatelů sociálních sítí, které možná vysvětlují příčiny podobného vztahu.

Jednou z možných příčin je nízká úroveň tolerance k jiným národnostem a kulturám, k čemuž se přiznávají sami uživatelé.

„No vždyť je to pravda… Češi nesnáší jiné etnikum…. a díky bohu za to," napsala uživatelka Iveta Šourková. Stejný názor zřejmě zastává uživatelka Věra Příhodová: „Já mám dojem, že pouze SPD jde o to, aby se zachovala slovanská kultura a křesťanství v naší zemi. Ostatním je to fuk!"

Druhá skupina se domnívá, že Češi předvídají průběh událostí a jejich strach je odůvodněný.

„Češi totiž vidí dál než Francouzi, Němci a celá EU!" napsala Ast Veasse Ast Veasse.

Václav Hejcman: „Jak je vidět, tak si Češi zřejmě udrželi v tomto chlívě zvaném EU stále ještě dostatek rozumu, aby rozeznali dobro a zlo na rozdíl od zdegenerovaných úchylů západních zemí!"

Uživatel Petr Holý‏ si také myslí, že strach z migrantů není bezdůvodný.

​"Dovolil bych si připomenout, že xenofobie je strach z neznámého a migranti jsou u nás neznámí, dokud se s námi neseznámí, je normální mít z neznámého strach."

Jiní se domnívají, že obavy jsou nadsazené a nafouklé a „strach z migrantů je nebezpečnější než migranti samotní".

„Já jsem zažil ještě doby, kdy tu svoboda volby a slova nebyly. Strašili nás západem, atomovkami, ponorkami a tanky. Ty byly reálnější a nebezpečnější než dnešní migranti. Proč to dělali a dnes znovu dělají? Strach zaslepuje a lidé pak nevidí jiná nebezpečí, třeba ztrátu svobod," píše na Twitteru uživatel Honza‏.

​Stejně jako Honza‏ uživatel Hortulanus‏: „Přijde mi, že v té naší české kotlině je strach z migrantů nebezpečnější než migranti samotní."

​Najdou se i tací, kteří se s ironií dívají na tuto situaci.

„Všichni víme že Česká republika nechce přijmout migranty z určitých důvodů. Jeden z hlavních je ten, že se Češi bojí, že jim Turci přeberou ženy," napsal Hancock Hancock.

Co je podle vás hlavní příčinou obav z migrantů? Nebo si myslíte, že nejsou podstatné důvody k obavám?