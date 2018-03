Izrael má plán, jak zatlačit na Česko. Názor

Izraelská vláda chce, aby Praha co nejdříve přemístila české velvyslanectví do Jeruzalému. Má na to zvláštní plán.

Čeští politici jsou známí svým kladným vztahem ke Státu Izrael. Dokonce, po vzoru Spojených států, chtějí přesunout českou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzalému. Vypadá to, že si Praha mírně naběhla. Izraelská vláda chce využít českou vstřícnost.

Web The Times Of Israel zveřejnil informaci, že izraelská vláda vyvíjela na Česko intenzivní tlak, aby uspíšilo rozhodnutí o přesunu zastupitelského úřadu do svatého města tří církví. Jde o dopis izraelského velvyslance v ČR Daniela Merona s izraelským ministerstvem zahraničí.

Izraelský ambasador popisuje úspěchy v přesvědčování českých politiků a také se dělí poznatky o nejvyšších státních představitelích. Třeba o premiéru v demisi Andreji Babišovi píše, že je velmi ovlivňován veřejným míněním. Proto by se veřejné mínění mělo naklonit ve prospěch přesunu velvyslanectví.

Názor na izraelské ovlivňování českých politiků a přesun ambasády do Jeruzalému řekl Sputniku Jiří Baťa, publicista a bývalý diplomat.

Web The Times Of Israel zveřejnil informaci o utajovaném dokumentu, ve kterém izraelský velvyslanec v Česku popisuje, jak je možné zatlačit na českou vládu, aby přesunula ambasádu z Tel Avivu do Jeruzalému. Co si o tom myslíte?

Popravdě řečeno, nemám po této linii příliš informací, k problematice se mohu jen stěží fundovaně vyjádřit. Obecně však lze říct, že úmysl a možnost přesunutí české ambasády do Jeruzaléma je více méně závislá na tom, jak dalece naši politici a kompetentní orgány budou loajální, či lépe řečeno vlézt někam svým chlebodárcům, alias spojencům, protože veškerá podobná rozhodnutí našich politiků nejsou vlastní, ale vždy pod nějakým tlakem, když už ne nutností ze strany velmocí. A je jedno, zda z USA, NATO nebo EU.

Zájem Izraelců o osobu prezidenta Zemana vyplývá z jim vyjádřené přízně a jak se zdá, i jeho osobního souhlasu o změně hlavního města Izraele. Je totiž známo, že prezident Zeman je velkým příznivcem Izraele a odtud se odvíjí jistá snaha nebo naděje, že prezident Zeman bude z titulu svého postavení nápomocen v urychlení tohoto procesu.

Odpověď na otázku, zda to nevypadá jako zasahování Izraele do záležitostí našeho státu není snadná, protože závisí na tom, jak dalece se budou v této věci angažovat veřejně, nebo jen diskrétní diplomatickou cestou. Myslím, že zatím to jako zasahování do záležitostí našeho státu kvalifikovat nelze. Je ovšem otázka, jaká bude další intenzita jejich snahy tuto věc urychlit.

Jak se sám stavíte k přesunutí české ambasády z Tel Avivu do Jeruzalému? Je to vhodný krok? Odpovídá českým zájmům v regionu?

Přesunutí české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma je potřeba vidět, ale také vyhodnocovat z několika úhlů pohledu. Jednak je to otázka, nakolik Česká republika uznává existenci státu Palestina, na jaké úrovni jsou vzájemné vztahy a nakolik je ochotna Palestinu v jejich právech a nárocích veřejně, resp. na mezinárodním poli uznávat a podporovat.

Na druhé straně je to otázka, jak je uvedeno v odpovědi výše tedy, jak dalece jsou naše orgány a politici ochotni být loajální USA , které o změně svého sídla již definitivně rozhodly a tedy, zda naše orgány budou chtít být nadále „na dostřel" USA a své sídlo z tohoto důvodu přesunout také.

Zda to odpovídá zájmům ČR je těžko konstatovat, když de facto všechna naše rozhodnutí jsou tak či onak konzultována nebo jinak ovlivňována vnějšími vlivy, hlavně s přihlédnutím k postojům USA, bohužel. Je to výraz slabosti naší politické suverenity, ale také prodejnosti našich politiků.

