Rusko v českém informačním prostoru – zavádějící titulky a stereotypy

Podívejte se na hlavní zprávy Google v České republice — tag Rusko je přítomný téměř každý den. Abyste se ujistili, stačí si přečíst titulky novinek o Rusku za dnešek/včerejšek:

Nejen Rusko, ale i Západ šíří vlastní propagandu

"Rusko nemá daleko k Sovětskému svazu. Putin posílil"

Nad prezidentskými volbami v Rusku

Evropská unie kvůli otrávení Skripala tlačí na Rusko, žádá odpovědi

Opravdu děsivé proroctví! VANGA o Putinově Rusku

Další věc je, že pro přilákání čtenářů jsou média rozhodnuta používat docela zavádějící titulky. Například:

RUSKO: Travičská velmoc

Rusko zase lže? K vývoji látky Novičok se přihlásil ruský vědec

Rusko je ztělesněním ďábla? Jestřábi na obou stranách jásají, varuje historik

Votápek: Rusko je zaostalé. Udržuje konflikt na Ukrajině, aby na tom nebyla lépe

Nehrajte si s ohněm, Rusko jsme zbytečně ponižovali, zní z Británie

Konec žertů. Rusko nás napadlo, musíme reagovat. Exposlanec chce vyslat Moskvě jasný vzkaz

© Sputnik/ Алексей Куденко Český biatlonista Krčmář obvinil Rusy z výhrůžek a výměny dopingových vzorků

O Rusku se mluví, i když se zpráva Ruska vůbec netýká. Takové mazané způsoby pomáhají novinářům získávat popularitu. Tak na sklonku minulého roku portál Echo24 vydal zprávu ve které odhaluje zavádějící informace z Kanady a přitom píše — Máme tu další fake news, ale není ani z Ruska.

Přitom převládají stereotypy o Rusku, jako jsou například špatné silnice — Pozor, tohle není Rusko. Takhle se opravuje silnice ve „zpovykané" Praze, alkoholismus — Produktivita práce v Rusku? Opilci v dílnách, předpotopní stroje, horší jak za SSSR, říkají experti a bída — Rusko opět zavádí lístky na jídlo. Vrací se doba bídy a nedostatku?

Také stojí za pozornost propagandistický posun, že totiž okupaci v roce 1968 neprovedli armády pěti komunistických zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem podle rozkazu Ukrajince Brežněva, ale Rusové:

Vtrhli k nám Rusové, je okupace, holčičko

Osmička: Na Rusy jsem alergická, říká hlasatelka, která v televizi oznamovala začátek okupace

Rusové rozkopli dveře do režie a postavili nás ke zdi, vzpomíná na 21. srpen 1968 rozhlasový režisér Josef Vomáčka

© Sputnik/ Vladimir Astapkovich Dostane bojkot Velké Británie na MS ve fotbale Česko?

I když v případě zločinů nacismu je tomu přesný opak — v koncentračních táborech nevraždili Němci , ale nacisté, jednotky SS a Hitler. Komunisté takovémuto přístupu říkali „marxistická dialektika".

Po přečtení všech těchto titulků se vytváří pocit, že Rusko je prezentováno v negativním světle. To je však jen část informačního spektra. V Rusku se hodně děje, i když média o tom moc nepíšou.

Není však fér házet do jednoho pytle všechny zprávy o Rusku. Většina zpráv o Rusku je neutrální. Nechybí ani pozitivní zprávy. Třeba článek To byl policejní zásah! Proč se musíme učit až v Rusku? ve které autor obdivuje ruského policistu, který riskoval vlastní život, jen aby zastavil ujíždějícího řidiče. Takže to není tak jednoduché a každopádně tu pravdu si vybírá čtenář.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce