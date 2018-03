Kavan: Vyhoštění diplomatů na základě nepotvrzeného obvinění je absurdita!

V pondělí chce tuto otázku projednat s ministrem Stropnickým a dalšími členy kabinetu. Jak se tento krok může odrazit na česko-ruských vztazích?

„Já doufám, že žádní diplomaté odsud vyhoštěni nebudou," řekl v rozhovoru pro Sputnik bývalý ministr zahraničí Jan Kavan.

Kavan: „Poslední prohlášení jsem tady slyšel od pana Stropnického, který říkal, že o tom neuvažuje a že Česká republika bude své kroky koordinovat se zbytkem Evropské unie. Takže samostatné kroky dělat nebudeme a taky k tomu nevidím žádný důvod, protože Česká republika žádný konflikt s Ruskou federací nemá.

A kdyby se to stalo, jak se změní česko-ruské vztahy?

© Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy Bývalý Skripalův spoluvězeň vyprávěl o jeho životě ve vězení

Vedlo by to ke zhoršení vzájemných vztahů. Znovu opakuji, že si to nedovedu představit, protože k tomu nevidím vůbec žádný důvod. Naopak si myslím, že tyhle věci je nutné řešit v klidu. A pokud jde o tuto záležitost v Salisbury, tak je nejdřív nutné dokončit vyšetřování a zjistit, co se vlastně stalo. Zatím nic nevíme. Zbrklé a závažné kroky na základě podezření, spekulací a úvah považuji za naprosto absurdní. Podezření není důkaz a důkaz žádný nemáme. Já si myslím, že k tomu nedojde.

Pane Kavane, můžete připomenout, jestli v historii česko-ruských diplomatických vztahů bylo něco podobného? Mluvím o vyhoštění diplomatů?

Já si nepamatuji, že bychom vyhostili diplomaty. To je tak závažný nepřátelský krok, že si nepamatuji, že by k něčemu podobnému došlo. Někdy ty vztahy byly chladnější, pak se zase lepšily. V době, kdy jsem byl ministrem zahraničí, tak jsem se snažil, aby došlo ke zlepšení. Jsem hluboce přesvědčený, že je třeba se snažit, aby ty vztahy byly co nejlepší i mezi Evropskou unií a Ruskem, protože se navzájem potřebujeme. Jsem přesvědčený, že z hlediska bezpečnosti i prosperity Evropa potřebuje Ruskou federaci a Ruská federace potřebuje Evropu. Takové kroky, jako vyhoštění diplomatů, by vedly pouze ke zvýšení napětí a to je špatně.

Víme, že se nejednou v Praze mluvilo o vyhoštění ruských diplomatů kvůli tomu, že údajně provádějí dvojitou misi. Říká se, že ruská diplomatická mise v Praze je příliš početná. Je to tak?

O vyhoštění se mluvilo v souvislosti s tím, že ruských diplomatů v České republice je hodně a že ta mise je početná. O tom, pokud vím, se skutečně hovořilo.

A podle ústavy prezident do této situace nemůže zasáhnout?

Ne, to je na rozhodnutí vlády. A jsem přesvědčen, že Miloš Zeman by s takovým krokem nesouhlasil a jistě se k tomu vyjádří, ale nemá pravomoc to změnit. To je na rozhodnutí vlády. Ale znovu opakuji, já se nedomnívám, že Vláda České republiky takový krok podnikne."

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce.