Stačí vypovědět víc ruských diplomatů a přijdeme o ambasádu v Moskvě, uvedl Kmoníček

Kmoníček se domnívá, že stačí vypovědět jednoho či dva ruské diplomaty, protože při větším počtu to může ohrozit chod české ambasády v Moskvě, jelikož Rusko bude reagovat stejně.

„To číslo by nemělo přesáhnout jednoho dva. Ve chvíli, kdy tuto válku s Ruskem začneme, ono ji zcela jistě přijme. Vyhostí stejné množství diplomatů jako my, a protože je nás asi tak sedmkrát méně, sedmkrát rychleji se dostaneme do stavu, kdy už tam zbyde jen velvyslanec Pivoňka, který může zavřít a zhasnout," oznámil Kmoníček v neděli v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce.

Podle diplomata by západ od Ruska měl chtít především záruky, že se násilné akce na území NATO a členských států EU nebudou opakovat.