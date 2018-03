Případ Skripalových: „Jenom blázen by mohl dát pokyn na likvidaci zrádce před volbami“

Sputnik oslovil bývalého českého velvyslance v Rusku Luboše Dobrovského a předsedu Konsorcia České energetické technologie Zdeňka Zbytka. Oba mají na vyhoštění ruských diplomatů a celou kauzu o Skripalovi zcela odlišný názor.

Bývalý velvyslanec v Rusku Luboš Dobrovský souhlasí s oficiální pozicí vyslovené premiérem Andrejem Babišem a domnívá se, že k vyhoštění diplomatů z Česka mělo dojít už dávno, protože podle jeho názoru se část ruských diplomatů zabývá rozvědnou činností již dlouhou dobu.

„Česká republika tento krok měla udělat už dávno. Každý rok naše vnitřní rozvědka sděluje našim vládám a zveřejňuje dokonce, že na velvyslanectví RF v Praze jsou lidé, kteří se nepochybně zabývají především rozvědnou činností v celém spektru možných aktivit, zatím se však naše vlády k takovému kroku neodhodlaly <…> Víte, na velvyslanectví Ruské federace v Praze je několikanásobně více diplomatů než českých diplomatů na našem velvyslanectví v Moskvě. Mohlo by to samozřejmě znamenat, že ruští diplomaté jsou méně schopní, méně pracovití než čeští, viďte? Ale tak tomu asi nebude," sdělil Dobrovský Sputniku.

Zdeněk Zbytek dodal, že je naprosto absurdní vyhostit ruské diplomaty předtím, než bude dokončeno vyšetřování případu. Podivuje se nad tím, na základě čeho je chtějí odvolat? Jestli je to pouze na základě podezření a slovech britského ministra zahraničí, který ani nezná historii, tak je to podle předsedy kardinální chyba.

Dobrovský se domnívá, že vyhoštění ruských diplomatů z Česka a jiných zemí EU může přivést k tomu, že někteří představitelé MZV Ruska zaujmou „více přátelskou pozici" v mnohých sporných otázkách. Dodává také, že podle vyprávění tiskové mluvčí ruského MZV Marie Zacharovové a náměstka ministra zahraničí RF Sergeje Rjabkova o tom, že plyn A234 mohl pocházet z Česka, prostě nemohly nechat Česko v klidu.

Zdeněk Zbytek by nejdříve chtěl získat jasný důkaz o tom, že za otravou Skripala a jeho dcery skutečně stojí Rusko.

„Zatím nikdo nepředložil médiím a veřejnosti žádný jasný důkaz a obvinit Rusko, že to bylo z Ruska jenom proto, že se to snad Rusku hodilo, je samozřejmě nesmysl," řekl Zbytek.

Celou kauzu také vnímá jako marný pokus o ovlivnění prezidentských voleb v Rusku. „Já osobně se domnívám, že to byla hysterická reakce některých západních kruhů před volbami a tím chtěli nějakým způsobem narušit volby prezidenta Ruska, což si myslím mělo ve výsledku úplně obrácený efekt, protože ani já, který znám Rusko velmi dobře, znám se s tisíci Rusů a mám rád Rusko, jsem nepředpokládal, že prezident Putin bude mít tak obrovskou podporu."

Dobrovský se domnívá, že díky vyhoštění diplomatů by se dokonce mohly česko-ruské vztahy zlepšit, protože Rusko nebude dělat žádné odvetné kroky. „Náš pan prezident tvrdí, že má dobré vztahy s panem prezidentem Putinem. Tak si myslím, že když pan Lavrov přijme to snížení počtu diplomatů na ruském velvyslanectví v Praze bez nějaké nepřátelské odpovědi, tak to posílí dobré vztahy mezi Českou republikou a Ruskem."

S tímto názorem nesouhlasí podnikatel Zbytek. Podle jeho názoru se zhoršení politických vztahů negativně odrazí na ekonomických vztazích a obchodu. „Jakékoli zhoršení politických vztahů se odrazí i na zhoršení ekonomických vztahů, včetně obchodních vztahů. To je logické a naprosto přesné. Na druhou stranu za těch 27 let co podnikám, už jsem viděl takové vzlety a pády, že si myslím, že u rozumných lidí tohle nebudou brát vážně. To není hra národů, to je hra určité skupinky politiků, kteří jsou momentálně u moci. <…> Takže já bych z toho nedělal, že to je názor většiny obyvatel. To je názor politiků, kteří jsou momentálně ani ne na všech místech, ale pouze na rozhodujících místech. To jsou ministři zahraničních věcí, předsedové vlád a tak dále. Já si samozřejmě myslím, že to všechno přejde, ale teď je třeba zjistit pravdu, protože jenom blázen by mohl dát pokyn na likvidaci bývalého špiona a zrádce těsně před prezidentskými volbami."

Zbytek si je jistý, že „Dokud nebudou mít vyšetřovatelé jasné stoprocentní důkazy, tak by se měl zachovat klid a nedělat z toho takovéto historické politické závěry."