Jsme hrdí na naší hymnu a nenecháme si ji prznit. Češi o nové české hymně

Výbor se novou hymnou zabýval více než rok. Základním kritériem byla délka hymny pro ceremoniální účely. Dnes hymna trvá 45 sekund, lepší by však byla délka asi 80 sekund. Proto v souvislosti s letošním 100. výročím vzniku Československa se ČOV rozhodl vyvolat debatu o nové délce hymny.

Vzniklo několik variant nové hymny od skladatele Miloše Boka. Čtyři verze nahrál Symfonický orchestr FOK a Kühnův smíšený sbor. Možnou podobou hymny se zabývá i ministerstvo kultury.Na sociálních sítích už na toto téma probíhá diskuse.

Uživatelka Dasa Vohankova vystupuje proti nové verzi.

"Kdo zase rozhodl o změně hymny bez nás? Tak jako s letištěm? Jsme hrdí na naší hymnu a nenecháme si ji prznit".

Stejný názor má Jan Kazík, kterého také rozzuřila myšlenka o nové podobě české hymny.

"Tupost v tomto státě nezná mezí, proč měnit něco, co funguje už 300 let jo a s tím předáváním medailí děláte, jak kdyby je naši sportovci dostávali každý den".

Většina uživatelů si z toho udělala legraci a navrhla své sloky nové hymny.

Miroslav Kracl: Pásla husičky v zeleném háječku a refrén pussi pussi.

Bea Miková: pridajte Sojuz nerušimi.

Aleš Bednář: Kde důchod můj, kde důchod můj. Senát mluví o reformách, pojišťovny mají poplach. Tuneláři…

Marthy Myška‏:Kde domov můj, člunem tam pluj. Voda hučí, po ulicích, auta plují na silnicích. Rybník mám…

Další návrh měl na Facebooku ústavní právník Jan Kudrna, který vtipně podotkl původ české vlajky.

"Na závěr varianta připojit první sloku slovenské hymny, potom by českou hymnou byla hymna československá. S ohledem na to, že českou vlajkou je vlajka československá, nejednalo by se v našem kontextu o neobvyklé řešení a naopak by došlo k jistému sjednocení koncepce státních symbolů," dodává právník".