Český kamarád Paul Ryan neokouzlil všechny. Názor

Podařilo se americkému hostu okouzlit všechny poslance? Tohle Sputniku řekl místopředseda výboru pro obranu a bezpečnost Alexander Černý.

© Sputnik/ Alexej Daničev Sankce USA nepřímo poškodí český byznys Mám velké výhrady proti projevům tohoto typu, mě ten projev docela zklamal, protože neobsahoval prakticky nic, než řekněme ideologické floskule, které běžně používají Američané poslední dobou, i nejvyšší představitelé americké administrativy. A musím říct, že nijak nevybočují z toho, co je pro ně bohužel v posledních letech typické, že jdou velmi po povrchu, nezabývají se snad ani důsledky svého jednání, protože jinak by nemohli tak bezodpovědně šířit napětí a nenávist mezi národy. Je to prostě něco, co je pro mě naprosto nepřijatelné a v souvislosti s tím, že to byl třetí nejvyšší ústavní činitel Spojených států, tak mě pochopitelně nesmírně mrzí, že se k něčemu takovému uchýlil.

Víme, že Paul Ryan poděkoval Česku za angažmá v NATO, kritizoval Rusko za porušení mezinárodního práva a ocenil vyhoštění ruských diplomatů z Prahy.

O vyhoštění vám řeknu jenom tolik, že už jsme v minulosti zažili několik ohromných politických přešlapů. Vzpomínám si na to, jak stoprocentně hledali chemické zbraně třeba v Iráku. A nakonec nic nenašli. Obávám se, že bez důkazů zůstane i tahle kauza, nebo se případně potvrdí, že bylo všechno úplně jinak. Ale to bychom se už asi s takovou pompou nedozvěděli. A k tomu zbrojení. Já mám zásadní výhradu proti těm americkým požadavkům na neustálé zvyšování výdajů a na ten nesmyslný postoj, že Spojené státy se svými spojenci ze Severoatlantické aliance údajně bojují po světě za mír. Já jsem za poslední dvě desítky let nezažil ani jeden konflikt, který by vedl k míru. Tu a tam se jim sice podaří vyhrát nějakou válku, ale to ještě vůbec neznamená, že v té oblasti nastane mír. A zpravidla je to zcela opačně, takže o mírotvorné úloze Spojených států a Severoatlantické aliance já mám obrovské pochybnosti. Je to o výdajích na zahraniční mise a o společné cestě a o společném boji za mír, což jsou pochopitelně naprosté nesmysly, to prostě neodpovídá pravdě. Navíc to harašení zbraněmi, neustálé roztáčení zbrojní spirály a zvyšování výdajů na obranu jsou prostě věci, které jsou nesmírně nebezpečné i do budoucna. Takže já pevně věřím, že tohle nemůže trvat dlouho a že se musí nastolit jiný směr vývoje zahraniční politiky velmocí, především tedy Spojených států.

Ruská rozvědka označila vyhoštění diplomatů za špinavou a cynickou provokaci

Spojené státy se samy pasovaly do role našeho věrného spojence. My pochopitelně můžeme považovat Spojené státy za svého partnera, pokud jde o obchodní spolupráci a jakoukoliv další. Ale myslím si, že je pro nás nesmírně nezdravé, když se naprosto nekriticky poddáváme jejich požadavkům. A bohužel naše administrativa naší vlády, a je úplně jedno, kdo je v čele té vlády, za poslední desítky let přistupovala na jejich požadavky, ať byly pro nás sebenevýhodnější. Já jsem prostě velice skeptický k jejich požadavkům, jsem velice obezřetný, kdykoliv oni něco prohlásí a něco požadují. A zpravidla se mi potvrzuje, že nejde vůbec o naše zájmy. Takže bez ohledu na to, že spolupráce by mohla být velice prospěšná a užitečná, tak v konečném důsledku na tom Česká republika tak moc dobře není.

Paul Ryan se nesešel s prezidentem Zemanem, proč?

Proč? Je docela pravděpodobné, že prezident Zeman má na celou řadu otázek jiný názor, konečně dal to i svým způsobem najevo v případě tohoto incidentu v Británii. Nechal prověřit, jestli náhodou ty chemické prostředky nemohly být i na našem území. Víme, že naši chemici jsou naprosto špičkoví a tím pádem je docela pravděpodobné, že mohli i s takovými látkami přijít do styku. Minimálně se tu mohly někdy v minulosti objevit. To všechno může být pravda a je jenom dobře, že prezident Zeman požádal Bezpečnostní informační službu, aby prověřila ty informace. A logicky to neodpovídá tomu, co chtěl americký představitel, takže jejich setkání by asi bylo o ničem. Zřejmě by si neměli o čem povídat, protože prezident určitě nesouhlasí s tím, aby se zhoršovalo napětí mezi velmocemi nebo mezi Evropou a Ruskem. To nemá žádnou perspektivu.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce