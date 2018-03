ANS k vyhoštění diplomatů: „Nechceme být samostatný světový hráč“

Sputnik získal dokument, který má nadpis Stanovisko ANS k vyhoštění ruských diplomatů. Patriotická platforma ALIANCE národních sil spojuje řadu společenských svazů, hnutí a občanů. Aktivně se účastnila posledních parlamentních voleb, když podporovala jednotlivé kandidáty. V souvislosti s vyhoštěním ruských diplomatů z Prahy ANS oznamuje:

„Celá kauza ohledně ničím nepodloženého obvinění Ruska z útoku na bývalého agenta Skripala s dcerou je naprosto absurdní a nelogická. Zpackaná provokace tedy byla využita k provokaci na poli diplomatickém — ke koordinované akci jednotlivých členských zemí EU k vypovídání ruských diplomatů. Koordinace však nevychází, mnohé země to rozumně odmítly, neboť je zřejmé, o co jde. Nikoliv ale ČR , čeští vládní a parlamentní politici veřejně předvádí, že patří k nejhorlivějším přisluhovačům EU . Hned po říjnových volbách bylo zřejmé, že není žádný důvod k jásotu z jejich výsledku, právě naopak. Nyní se to postupně jen potvrzuje. Hlasování našich voličů v říjnových volbách bylo tedy příčinou a teď se setkáváme s následkem. Řešení kauzy ruských diplomatů ze strany našich vrcholných politiků není v souladu s českými národními zájmy. Tímto krokem jsme světu předvedli v plné nahotě, že nechceme být samostatný světový hráč. Rakouský premiér Kurz jasně prohlásil, že Rakousko chce být mostem pro jednání mezi Západem a Ruskem. Bývalý premiér Fico prohlásil, že SR nikoho nevypoví, protože Rusko je strategický partner Slovenska. Oba naši sousedé jasně prosazují vlastní národní zájmy. Stejně tak učinily následující evropské země: Slovinsko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Řecko, Maďarsko, Irsko, Lucembursko, Malta, Portugalsko. Někteří naši představitelé však chtějí být jen slouhy Západu. Proč do toho tahají ale nás ostatní? Tyto jejich kroky nelze hodnotit jinak než jako pokus o paralyzování činnosti našeho zastupitelského úřadu v Rusku. K dovršení všeho ještě přitom obviňují našeho prezidenta z velezrady!"

