Jste zoufalci a loutky na politickém poli - zklamaní fanoušci o českých biatlonistech

Ve hře toho bylo hodně, vždyť hrozilo, že muži i ženy přijdou o kvótu pěti závodníků na příští sezónu, což se však i díky rozhodnutí ukrajinského vedení, které sportovcům nařídilo bojkotování všech závodů na území Ruska, nesplnilo. V obou kategoriích jsme udrželi desáté místo, což znamená pět závodníků na startu i v příští sezóně.

I přesto však fanoušci nejsou jednotní. Vždyť celá světová špička v čele s králem posledních let Martinem Fourcadem do Ruska vyrazila. Sám Fourcade to komentoval slovy, že bojuje o křišťálový glóbus, to je pravda! Ale! Po sobotním stíhacím závodu měl Martin velký glóbus zajištěný, i přesto se zúčastnil nedělního hromadného startu… Takže? Závěr si udělejte sami…

Od víkendu se na Facebooku českých biatlonistů objevují různé komentáře, překvapivě však hodně fanoušků tento krok nechápe. Ani jim se tedy nedaří sjednotit český národ.

Na fakt, že by biatlonisté měli ukončovat sezónu jinde než v Jablonci, upozornilo hned několik fanoušků nebo „fanoušků" českého biatlonu.

Další fanoušci by radši české biatlonisty vidělo závodit na světové aréně, než aby se zabývali politikou









Další fanoušci vyzývali, že se protestovat dá i jinou a mnohem lepší cestou, přičemž naráželi na úspěch Slovenky Fialkové, která v hromadném startu získala stříbrnou medaili!





Samozřejmě fanoušci si pochvalují i ukončení sezóny, atmosféra v Jablonci byla neskutečná.

A jak to vidíte vy?