Dejte ruce pryč od naší hymny. Reakce českých poslanců

Před několika dny Český olympijský výbor předložil nové verze české státní hymny, jelikož by ji sportovci rádi změnili, aby byla delší, slavnostnější a bojovnější. Reakce poslanců je však jistě nepotěší, do kritiky se pustili i bývalí sportovci, kteří dnes sedí v Poslanecké sněmovně.

Kritika míří na hlavu šéfa Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala, právě on ve středu oficiálně představil možné nové verze české státní hymny. Poslanci se shodli na tom, že poté, kdy má za sebou český sport takové aféry, peníze nechodí, kam mají, český sport také pracuje špatně s mládeží, ale výbor radši řeší hymnu.

Svůj názor Aktuálně sdělil i bývalý hokejový gólman Milan Hnilička, který je dnes vládní zmocněnec pro oblast sportu a poslanec za ANO.

„Po tom, čím si prošel český sport v posledních letech, tady máme mnohem důležitější starosti. Například transparentní financování nebo nastavení dotačních programů. Měl jsem tu čest si hymnu několikrát na ceremoniálu zazpívat a nenapadlo mě na ní něco měnit, byl jsem na ní hrdý," říká vítěz z Nagana.

Poslanec Petr Fiala na to má jasný názor, hlavně by na českou hymnu neměl nikdo sahat. Který se do všech kritiků ironicky pustil, že můžeme změnit i „nudnou" vlajku, lev přece v ČR ani nežije…

Bývalý skokan na lyžích Jakub Janda se do Kejvala pustil v otevřeném dopise, kde se mimo jiné pozastavil i nad finanční stránkou celé akce Olympijského výboru.

„Nechci ani domýšlet, kolik peněz bylo na tuto aktivitu vynaloženo. Namísto toho, aby tyto peníze šly do rozvoje sportu, zejména mládežnického, tak se utratily za naprosté zbytečnosti. To jsou peníze, které zase někdo sebral dětem. Je potřeba to říkat nahlas, protože tohle je ostuda a podobné aktivity dělají českému sportu medvědí službu." zlobí se Jakub Janda.

Ani ragbista Jaroslav Bžoch nenechal niť ČOV suchou, který při jejím poslechu nikdy ani nepřemýšlel o její délce a vždy byl hrdý.

A otec hrdinky posledních olympijských her Ester Ledecké se ke kritice také přidal, Janek Ledecký to shrnul velmi trefně.

Jaký názor máte vy? Opravdu hymna slouží převážně českým sportovcům a měla by se změnit?