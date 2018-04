Český útočník z Ak Bars Jiří Sekáč vypadl do konce sezóny, sdělil Sputniku zdroj blízký ke kazaňskému hokejovému klubu.

Ak Bars hraje v neděli druhé utkání semifinálové série play off KHL proti čeljabinskému Traktoru. Kazaň vede 1:0 v sérii do čtyř vítězství.

Sekáč má trauma ruky z páté hry play off s magnitogorským Metallurgem (3:1) a nehrál v prvním utkání proti Traktoru.

Jiří Sekáč je dnes nejlepším střelcem Barsů v pravidelném šampionátu se 42 body (16 branek plus 26 přihrávek), v play off získal zase 12 bodů (4 plus 8) v deseti hrách. Jeho místo v trojce s Antonem Landerem a Justinem Azevedem obsadil Kanaďan Rob Klinkhammer.