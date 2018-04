Slováčková: Bez vůní bych se s dvěma kočkami v bytě udusila

V rozhovoru řekla, jakým vůním dává přednost. „Mám ráda sladké vůně, ale ne takové, co vás hned praští do nosu a rozbolí vás z nich hlava. Mám ráda ty ovocné, lehké," oznámila. „Anebo vůně přírody. Úplně nejlepší je ta, kterou je cítit les, když po vyprahlém letním dni zaprší. Kdyby to šlo, chtěla bych právě takovou voňavku," říká Anička. Dále pokračuje: „Co se týče květin, miluju šeříkovou vůni a černý bez. To jsem pak úplně v rauši."

Také ráda používá i bytové vůně. Přiznává se: „Vzhledem k tomu, že mám dvě kočky, tak bych bez toho asi doma umřela smrady. V každém pokoji mám osvěžovač vzduchu. Já prostě žiju ve vůních."