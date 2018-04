Jak polští a čeští vojáci změní průběh války v Afghánistánu?

V Afghánistánu má být česká přítomnost zvýšena z 250 na 390 lidí. Rozhodnutí o zvýšení počtu vojáků v Afghánistánu přijalo rovněž Polsko. Prezident Andrzej Duda sdělil na kábulské schůzce s afghánským premiérem Abdulláhem Abdulláhem, že do Afghánistánu má být vysláno dalších 50 vojáků.

Podle zpráv v afghánských médiích se dnes v Afghánistánu čítá 13,5 tisíce zahraničních vojáků, kteří působí v rámci mise Rezolutní podpora. Jak se projeví toto „posílení" kontingentu na situaci v Afghánistánu?

© AFP 2018/ Wakil Kohsar Na MZV RF vysvětlili přítomnost USA v Afghánistánu

Jawid Kohistani, bývalý generál afghánské armády a vojenský analytik, řekl Sputniku v komentáři k rozhodnutí Polska a Česka toto: „Toto posílení se vůbec na situaci v Afghánistánu neprojeví. Nedokázaly-li státy, jež tam vyslaly stovky svých vojáků, ničeho dosáhnout, co se pak dá říci o 50 polských vojácích? Nehrají žádnou roli!"

Podle Kohistaniho přijalo Polsko toto rozhodnutí v rámci svých závazků vůči NATO a jeho jediným úkolem je demonstrace své věrnosti Alianci, a nikoli pomoc Afghánistánu.

Kohistani má za to, že všechny tyto kroky mají jeden cíl. Dokázat věrnost členství v NATO. Zdůraznil, že to vše nemá nic společného s poskytnutím pomoci Afghánistánu, a dodal: „Existují jiné sféry a směry, kde by byla pomoc účinnější než posílení vojenského kontingentu o několik lidí."