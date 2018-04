Uražená tenistka Krejčíková ostře odpověděla nevděčným českým fanouškům

Na konci března proběhl v americkém Miami tenisový turnaj. Český ženský pár se dostal až do finále, což je beze sporu velký úspěch. Nehledě na to, že bylo opravdu hodně těch, kteří srdečně fandili a tenistky podporovali, našli se i ti, co sportovkyním prohru vyčítali.

Krejčíková nevydržela neúctu a zveřejnila emocionální odpověď na svém Facebooku, kde se také obrátila na kritiky.

Podle Barbory si v Česku ne všichni lidé váží práce sportovců, ale měli by, protože tak malou zemi po celém světě reprezentuje velké množství vynikajících sportovců.

„A odezva Čechů? Umíte se jim jen vysmívat, zesměšnit je, potupit a zkritizovat. Kde je nějaká podpora, ocenění, hrdost a respekt?" zeptala se Krejčíková.

„Miluji Česko, s láskou ho reprezentuji a jsem hrdá Češka, ale za některé lidi z naší republiky se stydím," napsala na závěr.