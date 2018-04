Rus o životě v Česku: Mnozí z mých krajanů Rusům dělají špatnou reklamu

Timofejovi se podařilo nalézt mezi Čechy přátele a integrovat se do české společnosti, i když to pro cizince není lehké. Ne proto, že by se Češi nechtěli seznámit, ale proto, že Rusové často nejsou ochotni opustit svou komfortní zónu. Student si myslí, že kdyby znali jazyk na dobré úrovni, tento problém by vůbec neexistoval. Češi respektují cizince, kteří se naučili český jazyk, protože tím projevují úctu k zemi, ve které momentálně žijí.

„Myslím si, že mnozí z mých krajanů dělají Rusům špatnou reklamu, když se shromažďují u jednoho stolu a nechtějí se integrovat do místní kultury," domnívá se Timofej.

„Samozřejmě existují věci, na které se nedá snadno zvyknout. Například si stále nemůžu zvyknout na fakt, že se brzo zavírají obchody. Jednou jsem zapomněl koupit jídlo včas a pak jsem jedl čtyři dny těstoviny bez ničeho (dokonce i kečup mi došel), protože jsem prostě neměl kde koupit něco jiného," vypráví student.

Nyní se Timofej chystá na stáž do Polska, kde bude pracovat v Českém kulturním centru ve Varšavě. „Až praxe skončí, mám v plánu získat diplom a pracovat ve svém oboru. Kde? Bůh ví. Do Volgogradu se vracet nechci, ale pokud dostanu dobrou nabídku, například z Moskvy nebo Petrohradu, proč ne? Nevidím žádný problém v tom, že bych znovu žil v Rusku. I když na druhou stranu jsem si zvykl na Českou republiku. Cítím se zde velmi zvláštně. Rád se cítím být Rusem mimo Rusko, je to skvělé. Přitahuje to pozornost a já to, bohužel nebo naštěstí, miluju," uzavírá Timofej.