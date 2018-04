Senátní výbor: Prezident obhajuje ekonomické a mocenské zájmy cizích států. Je to tak?

Senátorům se nelíbí dlouhodobé chování a zahraničněpolitický kurz Miloše Zemana. Ten ale před nedávnem přežil „hlasování o důvěře" — přímou volbu prezidenta, kde svůj post obhájil. Národ tedy prezidentovi, jeho politice a stylu věří, zmíněný senátní výbor ovšem ne.

Senátní výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost dnes schválil můj návrh usnesení, kterým odsoudil prezidenta a Hrad za dlouhodobé hájení zájmů cizí mocnosti na úkor České republiky. A vyzval jej, aby takového jednání zanechal. pic.twitter.com/QFJtx3wNVS — Václav Láska (@VaclavLaska) 3 апреля 2018 г.

​Závěry výboru nezůstaly bez povšimnutí předních českých médií. Co si o těchto závěrech myslí čtenáři některých těchto médií?

Uživatel Karel Cheyenne v diskuzi na Facebooku na Novinkách například napsal: „Nevím, kdo nebo co je bezpečnostním rizikem, ale zamysleme se. Naše zahraniční mise a okupování cizích států, jež se děje od devadesátých let, snad bezpečnostním rizikem není? A obávám se, že mnohem větším!"

Jiný uživatel, Jaroslav Turek, ve stejné diskuzi zase prohlásil: „Mezi r. 1993 a 1996 jsme neměli senát a taky jsme to přežili. Tak že, co ho takhle rozpustit a ušetřit finance?" Pan Jaroslav rozhodně historicky není první, kdo o tom přemýšlel.

Mnoho uživatelů ale názor senátního výrobu podpořilo. Uživatel Tommy Ilona napsal: „Ano zeman je riziko a neštěstí pro náš stát."

Na facebookové diskuzi portálu iDnes také probíhala velmi intenzivní diskuze o tomto tématu.

Slova uživatele Ervin Hartman: „Je smutné, že je pokus o zjištění pravdy částí naší "politické elity" vnímán jako ohrožení bezpečnosti. Myslím, že je to naopak. Bezdůvodné vyhošťování diplomatů je ohrožením bezpečnosti naší země." Citlivé téma, na které existuje spousta názorů. Nechť rozhodnou volby a demokratické procedury.

Pozornost zaslouží i slova uživatele jménem Antonie Králová: „Nebýt ČR součástí EU a NATO, a uprostřed Evropy, tak by nás už dávno Putin schramstnul i s chlupama. Nějaký servilní hrubián Zeman je Putinovi akorát tak k smíchu a využívá ho jenom na provokace směrem k Bruselu. Horší bude, co jsou čeští voliči schopní navolit po Zemanovi, když mnozí právě dnešní hlavu státu berou jako to nejvlastenečtější, co vůbec může být. Celkem děsivé." Odpověď na tuhle otázku se dozvíme za několik let opět u voleb.

Názor početné skupiny českých občanů zastupuje i uživatel Tony King Kral: „Jakýkoliv Zemanův krok bude pro jistou skupinu lidí buď bezpečnostní riziko nebo protiústavní nebo nereprezentativní nebo zbytečný. Však ono se vždy něco najde."

