„Je příznačné, že už několik dnů před rozhodnutím Ústavního soudu České republiky na pražském letišti čekal speciál amerického ministerstva spravedlnosti. Nepochybně byli američtí partneři vědomě informováni o připravovaném rozhodnutí Ústavního soudu České republiky a následném verdiktu Ministerstva spravedlnosti Česka," řekl Změjevskij.

„Není těžké si nevšimnout podivuhodné souhry náhod vydání ruského občana s návštěvou Česka vysoce postaveného amerického politika. Samotná procedura, kdy člověka bez vědomí advokátů a ruské strany tajně vyváží ze země, více připomíná operaci tajných služeb. Možná to bylo nadiktováno nejistotou ve spravedlnosti přijatého rozhodnutí," řekl Změjevskij.

Podle velvyslance „v poslední době zavedená absolutní priorita ‚spojenecké loajálnosti‘ začala převažovat nad právními povinnostmi".

Velvyslanec také upozornil na to, že americká strana několikrát měnila trest, který Nikulinovi hrozí: z 54 let se snížil na 16 a po vydání podezřelého do USA se zase zvýšil na 30.

„A kde jsou záruky, že při takovém ‚pružném‘ přístupu nebude trest Nikulina zvýšen na 85 let odnětí svobod?" zajímá se Změjevskij.