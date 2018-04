Veleba: „V senátu připravují půdu pro vyslovení nedůvěry prezidentovi“

Veleba: Já to hodnotím tak, a nejsem sám, že existuje snaha pana prezidenta Miloše Zemana jakýmkoliv způsobem, i když vyhrál prezidentské volby, dostat z Hradu. Vidím to tak, že to rozehrávají ti, kteří se nesmířili s jeho vítězstvím. A to slovo o velezradě začala paní poslankyně Němcová a myslím si, že toto usnesení nejen že podle mého názoru trvale poškozuje naše vztahy s Ruskem a poškozuje Českou republiku. Toto usnesení je zkrátka dobře dalším stupněm, tentokrát už na půdě Senátu, k tomu, aby se útokům proti prezidentovi dal nějaký institucionální ráz. To znamená, aby zkrátka a dobře někdo navrhl diskuzi o tomto usnesení. To, že je to usnesení výboru, kterému předsedá pan Bublan, což je ČSSD, a myslím si, že to nebude mít dobrý dopad na Českou stranu sociálně demokratickou. Vedle toho probíhají další iniciativy, kde by měla být přijata petice předsedou Senátu. Ta petice je proti současnému premiérovi v demisi a proti prezidentovi. Všechno se to nápadně podobá obsahem a potom jsem tady z médií získal zprávy, že se tady připravují kroky k tomu, aby se na senátní půdě připravil seminář, kam zvou ústavní právníky — dokonce údajně jeden specialista na ústavní právo přislíbil účast, kde se má diskutovat o ústavních zvyklostech, že Milošem Zemanem jsou porušovány ústavní zvyklosti. Čeští občané měli teprve podruhé možnost volit prezidenta, tak já nevím, jaké jsou to ústavní zvyklosti. Ústavní zvyklosti je široký pojem a zákon je zase jiná věc. Sečteno, podtrženo. Jsem přesvědčen o tom, že se toto nepodaří… A teď se to ukázalo, když ve včerejší zprávě z britské laboratoře, kde to prostě Reuters vydalo tak, že prostě sdělují, že nemohou potvrdit, že ten novičok pochází z Ruska, takže si myslím, že je to mimo. Takže nejenom ta britská laboratoř, ale i tady je jasné, že jsme na tom velmi dobře, nechci do toho nějak šťourat, ale mám z toho velmi špatné pocity. A na nepravdě se nedá stavět mezinárodní politika, poškozuje nás to a myslím si, že je těžké říci, co bude dál. Ale prezident Miloš Zeman, který řekl, že chce informace, jestli jsme se podíleli na vývoji nebo ne, tak si myslím, že to není nic jiného, než že chce znát pravdu. A dělat z toho velezradu, tak to se vrátí jako bumerang, ale proti těm, kteří to vyvolávají.

Zaprvé jsem očekával, že tohle usnesení bude předmětem debaty v Senátu ve smyslu, aby se přijal nějaký mimořádný bod programu, kde by se to usnesení tohoto výboru proměnilo tak, aby se to projednávalo na plénu Senátu. Aby plénum Senátu přijalo usnesení v tomto smyslu. To se podle mého názoru nestane, protože těžko se tady může projednávat něco, čeho experti britští nedokázali najít původ. A to si myslím, že se nestane. Ale určitě nějaké útoky na prezidenta budou v nějakých formách pokračovat, ale to bych zatím počkal, jak se to tady vyvine. Ale to, že se dneska neměnil pořad schůze, že to tam nikdo nenavrhl zařadit, ani se o tom nehlasovalo, tak si myslím, že ti, co to připravují, budou ztrácet podporu, co bude dál, to si opravdu musíme počkat.

Myslíte si tedy, že prezidentovi obžaloba nehrozí?

V tuto chvíli ne, protože to nemá sebemenší šanci, protože přeci jenom se nemůžou snažit ho žalovat z velezrady ti, kteří rozehrávají hry a kampaně, někde něco řeknou. A hlavně prezidenta zvolilo dva miliony osm set asi padesát tisíc lidí, ti ho ale nezvolili proto, že ho chtějí jenom za prezidenta a že má nějaké dobré názory, které ty lidi ctí. Ale on je takový, že za nimi jezdí a že s nimi diskutuje. Viděl jsem to v těch volebních místnostech a podle mého názoru se ve druhém kole opakovalo něco, co bylo v té volbě první, když jeho protikandidát řekl, že by v současné době prezident Beneš skončil u Haagského tribunálu. Šlo tam o odsun Němců, který si ale nevymyslel prezident Beneš, ale který je výsledkem 2. světové války a rozhodnutí vítězných mocností. Takže tady šlo o to, že byla příliš patrná ta souvislost s migrační vlnou a Miloš Zeman je člověk, který říká věci jasně a jednou z jeho základních tezí je, že tato země je naše. Takže o to tady šlo a bylo na tom příliš vidět, že pan profesor Drahoš je člověk, který má slabé svoje názory a že by té politice, kterou tady začala Merkelová, že by jí zkrátka neodporoval, což lidi velmi rychle vycítí. Takže pokud v tom budou pokračovat a prezidenta osočovat nějakou velezradou, tak se nestane nic jiného, než že to bude kontraproduktivní pro ty, kteří se o to snaží. Takže já si myslím, že právě teď žádná obžaloba prezidentovi nehrozí. Já si myslím, že to nemohou dokázat. Respektive teď budou zase brzy volby do Senátu a Evropského parlamentu a to v Unii nepotřebují, aby v dalším státu šli proti ní.

