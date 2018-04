Ostře a bez servítek o Babišově zahraniční politice

Mění Andrej Babiš zahraniční politiku České republiky? Nebo se mění sám Andrej Babiš? A co s tím mají společného aktuální kauzy?

Andrej Babiš se o zahraniční politiku nezajímá. Na zahraniční politiku má lidi. Takový názor panoval o vztahu českého premiéra k záležitostem, které přesahovaly hranice České republiky. Vědělo se, že Brusel Babiše příliš nepálí. Protiruské sankce jako ministr financí nepodporoval.

© Sputnik/ Aleksey Agaryshev Bílý dům vyjádřil vděčnost Česku za vydání Rusa Nikulina do USA

Teď se zdá, že Babiš otočil. Česká republika vyhostila tři diplomaty a údajného hackera Jevgenije Nikulina vydala do USA. Signalizuje to, že Babišova vláda pojede po tradiční české zahraničněpolitické koleji? Neovlivní Babišův postoj k Rusku utváření nové vlády?

Známý politický a mediální analytik Štěpán Kotrba pro Sputnik zhodnotil Babišovu zahraniční politiku. Na naše dotazy odpovídal nekompromisně, jak je jeho zvykem.

Vláda Andreje Babiše v demisi udělala dva vážné kroky: vyhostil tři ruské diplomaty a vydala údajného hackera Nikulina do Spojených států. Co na to říkáte?

Vyhoštění pouhých tří diplomatů ze 150 je ještě dobrý. Česká strana se zachovala diplomaticky. Ne, ale vážně. Vyhošťovací eskalace se skripalovskou špionážní zápletkou je obecně vnímána jako směšná politická akce Británie a jejich ad hoc získaných spojenců.

Moudrý ministr zahraničí se zachová recipročně a dál nebude z Moskvy situaci eskalovat. Otázkou zůstává, jak tuto studenou válku ukončit. K české stopě v aféře „novičoků" jsem se obsáhle vyjadřoval pro Parlamentní listy a považuji slovní přestřelku o roli Česka v aféře Skripal za politováníhodné nedorozumění na obou stranách.

Vyjádření ruského ministerstva zahraničí, byť mohlo být technicky správné, bylo komunikačně a politicky zhovadilé. A zasluhovalo si ráznou politickou odpověď.

Co Nikulin?

© AFP 2018/ RADEK MICA Klaus: Podle počtu milionů obyvatel na jednoho vyhoštěného diplomata jsme předehnali USA

Vydání ruského hackera je jiný příběh. Osobně jsem neměl pocit, že ruská strana řekla české veřejnosti pravdu o roli toho mladíčka v Praze. No a Američané měli až příliš silný zájem o jeho získání do své jurisdikce. Podle českého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ale byla žádost USA o vydání Nikulina „důvodnější". Viděno budoucím trestem, je to tak. Neoficiální přesvědčovací návštěva třetího nejvyššího muže americké politiky a Gulfstream Ministerstva spravedlnosti USA přistavený několik dní na letišti jsou silná diplomatická gesta.

Takových gest ruská strana schopna nebyla. <…>

Už neplatí, že se Babiš o zahraniční politiku nezajímá, jak se dřív tradovalo?

Škoda, že tak asertivní v diplomacii jako šéf Sněmovny reprezentantů USA Paul Ryan není Sergej Lavrov. Praha je krásné město na neoficiální návštěvy.

Změní se postoj Andreje Babiše vůči EU a NATO?

<…> Andrej Babiš je předsedou vlády této země, která je členskou zemí EU a NATO. <…>

Neuškodí Babišovi změny názoru ohledně zahraniční politiky při sestavování vládní koalice?

<…> Vojtěch Filip může být rozmrzelý, ale KSČM má před sjezdem. A on buď uspěje, nebo neuspěje. Hodnotí se výsledky, ne míra rozmrzelosti. Komunisté si poprvé po třiceti letech sahají na vládní odpovědnost. Byť jen nepřímo. Buď to dokáží, nebo ne. Myslíte, že na tom něco změní jeden ruský hacker, vydaný do USA?

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce