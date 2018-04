Poradkyně českého ministra vydělává více než její šéf

Čejková má smlouvu na 3 měsíce, podle níž má mediálně podporovat ministra na služebních cestách.

„Mirka Čejková mi byla doporučena jako odbornice na strategickou komunikaci, která má zkušenosti z byznysu i z politiky," hájí se ministr zemědělství Jiří Milek.

Čejková se hájí tím, že musí odpracovat měsíčně 160 hodin a pak dostane tuto částku.

Smlouva s Čejkovou už začala znepokojovat opozici.

Andrej Babiš prohlásil, že považuje kroky svých ministrů za nepřijatelné: Určitě je to nepřijatelné.

„Přikázal jsem panu Milkovi, aby to okamžitě zrušil. Je to hrozné, všem ministrům jsem nařídil, že mají šetřit. Ale vypadá to, že někteří to nepochopili," dodal pak Babiš pro Novinky.cz. Vůbec nechápu, proč někoho za takové peníze najal. To je neskutečné," řekl Babiš.