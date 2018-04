Češi mají nejméně rádi opilce. Na barvě pleti tolik nezáleží

Akademie věd v březnu provedla pravidelný výzkum Naše společnost, který zjišťuje postoje Čechů k různým skupinám obyvatel. Tento vztah je zkoumán otázkou, zda by dotyčná osoba nechtěla mít tuto skupinu za sousedy.

Až 87 % dotázaných by nechtělo mít za sousedy drogově závislé a 73 % by nechtělo žít v sousedství alkoholiků. Podobně je na tom i vztah k lidem s kriminální minulostí, vedle nichž nechce žít 72 % dotázaných. Velký odstup mají Češi i k psychicky nemocným lidem — za sousedy by je nechtělo mít 61 % dotázaných.

Necelá třetina lidí nechce mít za sousedy osoby s jinou barvou pleti (31 %) a cizince (29 %). Přičemž distance k lidem s jinou barvou pleti za rok poklesla o 7 procent. Lidé se stali poněkud vstřícnější i k homosexuálům a alkoholikům (pokles o 4 procenta).

Výzkum rovněž zjišťoval, zda se odpovědi lišily podle politické orientace a porovnával voliče Zemana a Drahoše. Z výzkumu vyplynulo, že voliči Zemana jsou mnohem méně tolerantní k cizincům (za sousedy by je nechtělo 35 % lidí oproti 20 % těch, kdo volil Drahoše, homosexuálům (22 % proti 14 %) a lidem s jinou barvou pleti (37 % proti 23 %).

Zcela očekávaný je rozdíl podle dosaženého vzdělání a příjmů. Lidé s vyššími příjmy a vzděláním jsou zpravidla mnohem tolerantnější k cizincům, osobám jiné barvy pleti a homosexuálům.