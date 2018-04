ASCOD, CV 90, Lynx nebo Puma? Který obrněnec dostane česká armáda

Podle ministryně obrany Karly Šlechtové by vítěz zakázky měl být znám už do konce tohoto roku. Úředníci ministerstva začnou na zakázce pracovat v nejbližších týdnech.



Zatím jsou známy čtyři potenciální vozidla, které by v letech 2020 — 2024 mohla obdržet česká armáda. Jde o rakousko-španělské ASCOD, britské CV 90 nebo německé Lynx a Puma. Který z těchto strojů je nejvhodnější pro potřeby Armády ČR? Je otázka bojových vozidel pěchoty opravdu tak důležitá pro bezpečnost země? Zeptali jsme se zbrojního experta a redaktora Armádního technického magazínu Dušana Rovenského.



V současné době má armáda k dispozici vozidla BVP — 2 vyráběné ještě v ruské licenci. Tato vozidla už nesplňuji požadavky moderní války?





Vývoj vozidla BMP-2 (jehož je BVP-2 přímou kopií) začal už v 70. letech minulého století. Sovětská armáda zavedla tento typ do výzbroje v roce 1980 a poprvé ho veřejně ukázala na moskevské přehlídce v květnu 1982. Licenční výroba BVP-2 v bývalém Československu probíhala od roku 1987 do začátku 90. let a po skončení studené války se postupně utlumila. Menší část vyprodukovaných strojů po rozdělení republiky obdržely Ozbrojené síly Slovenska , zatímco Česká republika si ponechala ve výzbroji téměř 190 kusů. Po přezbrojení 4. brigády rychlého nasazení na kolové obrněnce Pandur II bylo určité množství BVP-2 vyřazeno a v současné době jich Armáda České republiky (především v rámci 7. mechanizované brigády) provozuje okolo 120.Z výše uvedeného je patrné, že typ BVP-2 představuje technologii 70. let (tj. dnes jde o technické řešení staré více než 40 let) a tudíž již nemůže splňovat současné požadavky na palebnou sílu, mobilitu a balistickou a protiminovou ochranu. Ostatně nedostatky ex-sovětských vozidel BMP-2 (mj. slabé pancéřování, absence moderních denních/nočních pozorovacích a zaměřovacích přístrojů, špatná vnitřní ergonomie apod.) se ukázaly v řadě nedávných konfliktů, naposledy na východě Ukrajiny.Úkolem bojových vozidel pěchoty je především transport pěších družstev na bojišti a jejich přímá palebná podpora střelbou automatických kanonů, kulometů a protitankových řízených střel. V některých případech (např. při různých mírových a stabilizačních misích) se tento druh bojové techniky používá také v roli hlídkových vozidel nebo pro demonstraci síly.Bojová vozidla pěchoty představují základní druh transportního a podpůrného prostředku útvarů mechanizované pěchoty. U strojů BVP-2 končí technická životnost okolo roku 2020 a pokud by měly být provozovány i nadále, muselo by u nich dojít k zásadní modernizaci, která by dle mého názoru nebyla rentabilní (navíc by se jednalo jen o dočasné řešení). Zkrátka, jde o celkově překonaný typ. Na dnešním světovém trhu existují mnohem výkonnější obrněnci, u nichž je potenciál dalšího růstu bojové hodnoty v budoucnosti — a to u BVP-2 chybí.Ve všech uvedených případech se jedná o moderní a efektivní vozidla, vysoce překonávající svými výkony typ BVP-2. Stroje CV90 jsou nejrozšířenější — slouží v sedmi zemích (Švédsku, Dánsku, Finsku, Švýcarsku, Norsku, Nizozemsku a Estonsku). ASCOD je původně rakousko-španělský projekt, proto tyto stroje provozují v Rakousku (pod označením Ulan), Španělsku (zde jsou známy jakožto Pizarro) a posledním uživatelem se stala Velká Británie, která ASCODy zavádí jako „rodinu" vozidel Ajax. Puma má prozatím jediného odběratele — německý Bundeswehr. Obrněnec Lynx se do současné doby sériově nevyrábí, nejsou odzkoušeny v operačním provozu a existují v podstatě pouze jako prototyp.Co se týče užitné hodnoty jednotlivých typů, u té záleží především na požadavcích, jaké bude Armáda České republiky na nová bojová vozidla pěchoty mít. Kolik budou muset přepravovat vojáků, jakou mají mít výzbroj, v jakých účelových variantách je vojsko plánuje zavést apod.

Některá média zatím nazývají mírným favoritem německé bojové vozidlo Puma. Jaké jsou hlavní přednosti vozidla Puma oproti konkurentům? Je podle vás nejvhodnějším vozidlem pro potřeby Armády ČR?



Úplně přesně nevím, která média, popřípadě kdo konkrétně favorizuje Pumu. A hlavně na základě čeho. Prozatím totiž proběhla pouze demonstrační fáze, kde výrobci v posádce Vyškov v loňském roce předvedli svá vozidla před zástupci české armády. Ministerstvo obrany prozatím žádné výběrové řízení (v němž musí specifikovat své požadavky) nevyhlásilo a tudíž, pokud někdo napsal, že existuje nějaký favorit, tak jde pouze o osobní názor jednotlivce, popřípadě něčí zbožné přání. Proto, aby se rozhodlo, který typ je pro Českou republiku nejvýhodnější, musí proběhnout regulérní porovnání všech nabízených vozidel a k tomu zatím nedošlo.