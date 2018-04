Byl Stalin horší než Hitler? Český nález vyvolal ostrou diskuzi na internetu

Na záznamu je vidět, jak se stali Rudolf Slánský a ostatní vysoce postavení komunisté obětí brutálních čistek. Byl to jeden z nejvýznamnějších soudních procesů 20. století, v rámci kterého došlo ke stíhání a odsouzení k smrti jednoho z hlavních československých komunistů, který byl zatčen během brutálních čistek, nařízenými Stalinem.

Po desetiletí byly události kolem revolučního tribunálu zakryté mytologií a existovaly pouze vizuální a verbální důkazy.

Nyní však byly nalezeny hodiny filmových a hlasových nahrávek, z nichž byla sice většina poškozena, dala však naději na to, že většina 8denního procesu byla nalezena v kovových a železných boxech, spolu s miliony dokumentů strany československých komunistů. Všechny tyto důkazy se měly nacházet v Panenských Břežanech nedaleko od Prahy.

Předpokládá se, že předměty byly odstraněny z ústředí komunistické strany a ukryty po sametové revoluci v roce 1989. Historici si nebyli jistí, jestli mají zajistit jejich úschovu, prodat je za účelem zisku nebo tyto důkazy utajit. Materiál, který se skládá ze šesti hodin a 35 minut černobílého filmu a 80 hodin zvuku se nyní nachází v Národním filmovém archivu, který žádá vládu, aby vydělila 12 milionů korun na financování restaurátorských prací, aby mohla film shlédnout široká veřejnost.

Na stránce reddit.com se v rámci této informace rozpoutala vášnivá diskuze uživatel o tom, kdo byl ve skutečnosti horší, Stalin nebo Hitler? Názory uživatelů se liší. Jeden z nich například uvádí: „Myslím, že Stalin zabil více lidí než Hitler, takže je pravděpodobně horší. Tím ale nechci říct, že se zastávám Hitlera."

Jiný uživatel na to zase reaguje, že na druhou stranu „Hitler nedošel ke svému cíli, protože ho zastavil Stalin. Pokud by nacisté zvítězili, vyhubili by téměř celou populaci východně od svých předválečných hranic a nahradili by je Němci. Mám podezření, že by si našli důvody, aby pokračovali ve své expanzi a to i vzhledem k jejich agresi a silnému rasismu."

Další uživatel zastává názor, že „ soudit jednu osobu podle toho, co by teoreticky mohla udělat, kdyby k něčemu došlo, je něco jiného než odsoudit někoho, kdo skutečně něco udělal a nedá se to srovnávat".

V diskuzi se však objevil i komentář „Pravděpodobně je nejlepší nepočítat úmrtí jako matematiku a bude lepší pouze říct, že jsou všechny tyto činy naprosto hanebné a je úplně jedno, kdo z nich je horší.