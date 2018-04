Nesouhlasím ani s demonstracemi proti Babišovi, ani s Babišem. Názor

Miklas: Nebyl jsem mezi nimi (v demonstraci — red.). Já nesouhlasím jednak s těmi demonstracemi proti Babišovi, ale nesouhlasím ani s Babišem. Hned vysvětlím proč. Já osobně jsem velice ostře proti Babišovi, zejména za to, jak v nedávné době vyhostil tři ruské diplomaty a do USA vydal Nikulina. S tím já velice ostře nesouhlasím. Babiš se tím v podstatě postavil na jednu stranu politického sporu ve Spojených státech. Já vlastně Babiše vůbec neuznávám. Jejich (demonstrantů) motivace není svrhnout Babiše za to, že se jednoznačně přidal na stranu atlantismu a že se v podstatě přidal na stranu protiruských jestřábů. Oni to dělají ze zcela jiných důvodů — jejich zájem je dostat zpět k moci Kalouska a onu takzvanou neoliberální menšinu.

Chtějí lidé, aby rezignoval trestně stíhaný premiér, proč si myslíte, že je cílem těchto akcí někdo jiný?

Spíše si myslím, že to míří proti Miloši Zemanovi a Babiš je jen zástupný pojem, ačkoli se to tak úplně říci nedá, protože Babiš je hlavní figurou, která ovládá českou politiku. Toho jsme si teď mohli všimnout při vydání Nikulina do USA a vyhoštění tří ruských diplomatů. Nehledě na to, že prezident byl proti tomu, tak na to neměl absolutně žádný vliv. Za vším dnes v České republice stojí Babiš. On ovládá celou českou politiku, proto si myslím, že nebude dobré, aby nadále vládnul. Bohužel ale je jeho pozice velice silná a na tom nic nezmění ani ty demonstrace.

Jak tuhle situaci vyřešit? Předčasnými volbami?

Obávám se, že předčasné volby nevyřeší nic, protože pozice Babiše a ANO je nadále velice silná. Lidi, bohužel, zahraniční politika a globální politika nezajímá. Řeknu na rovinu, že lidé naletěli na čistý populismus Babiše, který slíbil dílčí zvýšení důchodů a podobné věci. Nicméně ty závažné věci — že posunuje Českou republiku k radikálnímu atlantismu a že se přidal na stranu jednoho politického sporu ve Spojených státech, to lidi nezajímá. Pozice ANO nadále zůstává silná a lidi budou nadále volit Babiše, proto by předčasné volby nic nevyřešily.

Nakolik protestní akce na Slovensku, kde lidé na ulici donutili rezignovat premiéra, dodávají drive protestu české opozice?

© AP Photo/ Petr David Josek Ostře a bez servítek o Babišově zahraniční politice

Drive určitě dodávají. Nedávné demonstrace proti prezidentu Zemanovi, které probíhají periodicky, byly inspirovány politickými protesty na Slovensku. Není žádné tajemství, že iniciátoři politických protestů u nás se inspirují na Slovensku a vzývají Andreje Kisku. Jak ale říkám, ta situace je velmi složitá. Já osobně jsem za to, aby Babiš nebyl premiérem, protože on je opravdové nebezpečí. On je mnohem větší nebezpečí než celá neoliberální klika a Kalousek. Jak jsme nyní viděli, on si chce své západní partnery koupit, aby ho podrželi ve sporu, kdy nyní bude trestně stíhán. Proto vydal do USA Nikulina, protože očekává, že například Paul Ryan, který byl nedávno na návštěvě v ČR, a americká vlivová klika se ho bude snažit podržet a bude ho chránit před trestním stíháním v České republice.

