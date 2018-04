Teď sex mají i novorozenci. Kam míří české umění?

Návštěvnice Galerie umění Oksana Gungerová podala na policii trestní oznámení kvůli podezření z šíření dětské pornografie. Ve svém dopisu žádá, aby policie důkladně vyšetřila výstavu a odstranila z veřejně přístupných prostor provokativní díla. Žena byla pobouřená nemravnými kolážemi s dětmi, které jsou zobrazené v sexuálních pozicích.

Mluvčí karlovarské krajské policie Kateřina Böhmová potvrdila, že trestní oznámení bylo přijato a byla zahájena prověrka výstavy.

Podle mínění Knížáka, je ten případ absurdní. „Považuji to za útok na svobodu umění, je to útok na základní hodnoty, které tu máme," domnívá se umělec. Slíbil, že podá oznámení na Gungerovou. Nenechal bez komentáře i ten fakt, že je původem Oksana Gungerová Ruska: „Myslí si, že si mohou dovolit všechno a všude. Člověk by se tu měl cítit jako host, a ne jako imperátor," dodal Knížák. Ospravedlňuje své práce a trvá na tom, že koláže jsou prostě metaforou. Ale co to má znamenat už nevysvětlil.