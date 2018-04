Eurovize 2018: Překvapí český zpěvák svět?

Po letech ženských balad na Eurovizi přijíždí zpěvák s moderní rytmickou skladbou Lie To Me s lehkým jazzovým nádechem. Dvaadvacetiletý Mikolas Josef pochází z rodiny hudebníků, ale svou kariéru začínal jako model a prezentoval takové značky jako Diesel nebo Prada. V roce 2015 však s modelingem končí a začíná se naplno věnovat hudbě.

Mikolas dostal nabídku reprezentovat Česko vloni s písní My Turn. On však odmítl s tím, že balady nejsou jeho hudebním stylem a místo něho do Kyjeva jela Martina Bárta.Česká republika na své první vítězství v Eurovizi teprve čeká. Její předešlí účinkující na soutěži prozatím příliš nezazářili. Doposud se zúčastnili soutěže pouze šestkrát, poprvé v roce 2007, kdy do Finska jeli Kabáti s písní Malá dáma. V roce 2009 vystoupili Gipsy.cz a pak Česko na šest let zmizelo. Poprvé do finále Česko dostala Gabriela Gunčíková v roce 2016 s písní I Stand, kde skončila na 26. místě.

Jak tvrdí deník Metro , Gunčíková je prozatím jediná zpěvačka, která od televizních diváků dostala nula bodů. Teď se ale vše může změnit. Podle bookmakerů má Mikolas šance vyhrát 9:1 a je třetím největším favoritem. Jeho videa jsou navíc na oficiálním YouTube kanálu Eurovize poměrně populární a již teď mají přes 1,9 milionu zhlédnutí. Kromě toho, že Mikolas dostal možnost jet na Eurovizi, před týdnem podepsal kontrakt s hudebním vydavatelstvím RCA Records.

Letos se bude Eurovize konat v Lisabonu díky vítězství portugalského zpěváka Salvadora Sobrala v roce 2017. Mikolas bude v semifinále 8. května vystupovat jako pátý a bude bojovat o postup do finále, které se bude konat 12. května.