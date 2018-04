Škoda speciálně pro Krym. Komentář českého podnikatele

Podle pana Zbytka je Krym slibným místem pro investice mladých podnikatelů z České republiky a Moravy. „Znám historii Krymu, v posledních letech jsem tam pobýval často. Komu patří poloostrov? Všichni víme, jak Chruščov (první tajemník ÚV KSSS od roku 1953 do roku 1964, Nikita Chruščov) naložil s Krymem v roce 1954. Ale málokdo ví, že ve stejnou dobu Chruščov vzal Moldavsku pobřeží Černého moře. 120 kilometrů od Dunaje po Dněstr. Tak pojďme navrhnout Ukrajině, aby Moldavsku vrátila jednu třetinu své jižní části?," rétoricky se ptá český podnikatel.

Archiv Oldřicha Pelčáka Český kosmonaut: Příprava k letům do vesmíru mě naučila ruštinu a opravdové přátelství

Zbytek také připomenul, že v sovětských dobách československá továrna Škoda dodávala na Krym téměř 500 trolejbusů, z nichž mnohé jezdily ze Simferopolu do Alušty a na Jaltu.

„Já bych vzal své peníze z banky a postavil bych tam modernizované trolejbusy. Na tomto poloostrově by měla být elektrická doprava a ne minibusy s dieselovými motory. Do infrastruktury Krymu po rozpadu Sovětského svazu nikdo neinvestoval. Populace byla nešťastná a to byl důvod, proč obyvatelé řekli „a dost", musíme se vrátit do našeho rodného Ruska," uzavřel podnikatel.