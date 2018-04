Ondráček: Všechny ty politiky, kteří hovoří o možné válce, bych poslal hned do první linie

Svůj výrok na Facebooku Ondráček adresoval „členům vlády, poslancům a europoslancům", kteří hovoří o možné válce. Ti podle něj mají sloužit v první linii, „aby mohli na poli cti a slávy položit život za NATO nebo alespoň na vlastní kůži poznali, o čem tak debilně žvaní". Nikoho konkrétního však nejmenoval.

Mnozí uživatelé sociálních sítí mu dali za pravdu, ale jiní se na něj naopak obořili.

„To nejste sám. Včera jsem tu psala, že bych každého pisálka, co píše o válečných konfliktech, poslala napřed přímo do místa bojů a pak bych mu teprve dovolila psát," dává za pravdu poslanci Jaroslava Szabová.

Mnozí uživatelé vyslovili obavy z toho, kam může přivést solidarita se spojenci: „Přesně tak. Plná ústa o spojenectví (až nekritickém), ale válčit bychom museli MY občané," napsal Vladimír Tvardek. Kajík Osťada poznamenal: „Zdeňku, rozumím ti, obyčejní lidé si válku nepřejí. Chtějí žít, pracovat a vychovávat své děti v míru a klidu."

Našli se ale pochopitelně i odpůrci těchto výroků.

„Že jste nezůstal a hrdinsky nepadl na Donbase, pane poslanče, když už jste tam byl podporovat Ruskem vedenou válku," vyčítá poslanci Dan Priban.

Jiní mu vytkli jeho slovník. „Poslanec Parlamentu České republiky nazývá své názorové odpůrce kretény, kteří debilně žvaní. Za takové vyjádření byste ve vyspělé demokracii pravděpodobně musel odstoupit z volených funkcí," poznamenal Vítek Dobrý.

Mnozí další politici vyjádřili obavy z možného vojenského zásahu Spojených států v Sýrii, který může vést i k přímému střetu mezi USA a Ruskem.

Poslankyně za TOP 09 Helena Langšádlová měla o zodpovědnosti za chemický útok jasno. „Situace je opravdu vážná. Proti syrskému obyvatelstvu byly s nejvyšší pravděpodobností použity chemické zbraně a není možné mlčet. Protože ty záběry, když vidíte lidi, kteří se ukryli do podzemí, do sklepů, a ty zbraně, pravděpodobně chlor, které tam dusily děti a ženy. Je to poněkolikáté, kdy prokazatelně, dokonce usnesením OSN, bylo prokázáno, že útok v dubnu 2017 provedla vládní vojska, přestože to Asad popíral," uvedla Langšádlová v pořadu Události Komentáře.

Mikuláš Peksa (Piráti) však s ní nesouhlasil. „V téhle fázi nemáme takové důkazy, abychom mohli bezpečně ukázat prstem na Asada, i když to zní pravděpodobně," poznamenal. „Nemyslím si, že bychom chtěli třetí světovou válku," dodal.

Podle europoslance Tomáše Zdechovského se již americká odveta připravuje: „Pokud se to stoprocentně potvrdí, nějaká odveta bude. A bude bohužel tvrdá a uvidíme souboj nejnovějších zbraní mezi Amerikou a Ruskem."

Podle místopředsedy sněmovního výboru pro obranu Radovana Vícha (SPD) použití chemických zbraní bylo provokací: „Podle veřejně dostupných informací ruská strana už dlouho varovala před takzvaným ‚false flag‘ — útokem chemickými zbraněmi v Sýrii. Tento útok bohužel má všechny znaky takové situace."

Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek ze své strany Spojeným státům vytkl, že nemají dlouhodobou strategii, a poznamenal, že „jednou za čas zareagovat útokem Tomahawky neřeší vůbec nic".

K tématu se vyjádřil i předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle něj „mírová cesta z této složité situace existuje".