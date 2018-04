Ve věku 86 let v USA zemřel oscarový režisér Miloš Forman. Telefonicky to dnes ČTK oznámila jeho manželka Martina Formanová.

Manželka oznámila, že zemřel náhle 13. dubna po krátké nemoci.

„Jeho odchod byl klidný a po celou dobu byl obklopen rodinou a svými nejbližšími. Poslední rozloučení bude v úzkém rodinném kruhu," uvedla pro ČTK.

Forman je bez pochyby nejúspěšnějším českým filmařem, za svoji tvorbu získal dva Oscary, tři Zlaté glóby nebo francouzského Césara. Jako režisér Forman debutoval v roce 1963 filmy Kdyby ty muziky nebyly a Konkurs. Jeho prvním celovečerním filmem byl Černý Petr a pro Československo poté natočil Lásky jedné plavovlásky (1965) a Hoří, má panenko (1967).

Nejvíce se Forman proslavil po odchodu do Ameriky na konci 60. let. První film v USA (Taking Off) nebyl příliš úspěšný, filmový svět následně okouzlil oscarovým Přeletem nad kukaččím hnízdem (1975). K další jeho tvorbě patří Vlasy (1979), Ragtime (1981), Amadeus (1984), Lid versus Larry Flynt (1996), Muž na měsíci (1999) a Goyovy přízraky (2006).