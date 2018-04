USA je největší agresor na této planetě. Češi o americkém útoku na Sýrii

Zároveň někteří američtí politici označili Trumpovo rozhodnutí za nezákonné a nekonstruktivní. Poukázali na to, že Trump zaútočil bez souhlasu zákonodárců a porušil tím první článek Ústavy USA, který předpokládá, že povolení k vedení války musí dát prezidentovi Kongres.

Česká republika považuje vojenskou operaci USA, Francie a Velké Británie v Sýrii za úměrnou odpověď na chemické útoky, které uskutečnily údajně provládní síly ve městě Dúma.

Na sociálních sítích už tuto událost bouřlivě komentují. Většina uživatelů útok odsuzuje.

Uživatel Petr Gryga je pobouřen činem USA.

„Co na to říká Rada bezpečnosti OSN? USA je největší agresor na této planetě, to je prostý fakt. Rozvrátily celý blízký východ."

Stejný názor má Růžena Joštová

„A ještě jim svět tleská a myslí si, že chrání lidská práva — to je hnus."

Marie Landová se domnívá, že USA zaútočily bezdůvodně.

„Je to sprostý útok, který může mít dalekosáhlé následky. Naprosto bez důkazů napadla tato monstra cizí zemi. Naštěstí mají zatím Rusové rozum, ale co bude dál."

Stefan Huska si to také myslí.

„Bez důkazů a mandátu OSN je to bezdůvodné napadení."

Stejně jako Stefan Huska se vyjadřuje uživatelka Marcela Krejčová:

„Už ty kriminální živly z USA, Velké Británie a Francie ukázaly nějaké důkazy, kterými chtějí obhájit tuto válečnou agresi nebo zůstávají na obvyklém ‚důkazy máme, ale nikomu je neukážeme‘?"

Uživatel Michal Frajs MikySan předpokládá, že USA jsou iniciátorem války, ke které může dojít.

„USA neměly jistotu při prvním odpálení raket. I přesto rakety odpálily. Dnes to také jisté není, opět odpálily. USA prostě potřebují vyvolat válku. Pokud by měla vypuknout další světová válka, ať vypukne i na území USA."

Jaroslava Lindušky poukázala na nelogické bombardovaní USA.

„Ale docela přemýšlím nad tím, když tedy bombardují úložiště a sklady chemických továren, jestli to není nebezpečné. Přece by se tam mohly nacházet nějaké jiné jedy, ty se po bombardování dostanou do ovzduší. Přijde mi, že opravdu ty státy, co Sýrii bombardují, jsou fakt psychopati. A ti, co s tím souhlasí, nejsou nic jiného než psychopati."

Petr Petrucha Dub uviděl hlavní příčinu v plynovodu a penězích.

„Tam nejde o nic jiného než o plánovaný plynovod a Asad je poslední překážka. Takže zase jenom prachy. Pochybuju, že by použil plyn, spíš je to jak v podobných scénářích. Jak to bylo v Jugoslávii, Libyi?"

Uživatel Slavomír Badalec je zlomen z politiky západu.

„Rozbít funkční zemi a její infrastrukturu, aby si pak mohli hrát na humanitární pomoc a dokončit dílo zkázy a vyrabovat její bohatství. Jestli je tohle mírotvorná politika západu, tak se stydím za to, že jsme se v roce 1989 začali účastnit tohoto mezinárodního podvodu."